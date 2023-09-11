Певица Оля Полякова редко постит фотографии супруга Вадима Буряковского. Тем не менее, в честь 19-летия свадьбы выставила в соцсети семейное фото, к которому добавила слова поздравления.

– Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но если так долго знаешь друг друга это не страшно… Страшно когда война разделяет, забирает… Дай нам Бог мира! Победы! Тогда отпразднуем!

Поклонники артистки в комментариях оставили многочисленные поздравления и пожелания семье Оли Поляковой и Вадима Буряковского, которые воспитывают двух дочерей – Марию и Алису.

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Поздравляю! Счастье вашей семье! Вы – классные!

Вы чем-то даже схожи с Вадимом!

Поздравляем! Вы такие замечательные – хорошие, как музыка играет!

Алиса – это просто клон отца, а Мария – ваш! Поздравляю вашу семью, с такой мамой скучно в семье не бывает!

Если найти фото мужа Вадима в Instagram Суперблондинки – дело не из легких, то фото своих дочерей певица постит достаточно регулярно. Также она часто рассказывает о своих детях во время разговоров с Машей Ефросининой на совместном шоу. В частности, последний выпуск был посвящен разным фобиям, которые испытывают взрослые и дети.