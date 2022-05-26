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Відповідайте на ракети сміхом: журнал Charlie Hebdo присвятив номер Україні

26 Травня 2022, 13:10
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
журнал Charlie Hebdo
Джерело: Depositphotos

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував роботи українських карикатуристів.

Усі кошти, отримані від реалізації номера, будуть передані Збройним силам України та територіальній обороні Одеси.

– Відповідайте на ракети сміхом, – закликає Charlie Hebdo у своєму номері від 25 травня.

Загалом редакція розмістила близько 20 робіт українських карикатуристів “із солідарності з українськими колегами, які продовжують робити свою справу”, всупереч російському вторгненню.

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У журналі зазначають, що українські карикатуристи “очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору”.

Майже всі карикатури взяли з виставки, організованої в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів, Російський військовий корабель, йди на***.

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