Відповідайте на ракети сміхом: журнал Charlie Hebdo присвятив номер Україні

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував роботи українських карикатуристів.

Усі кошти, отримані від реалізації номера, будуть передані Збройним силам України та територіальній обороні Одеси.

– Відповідайте на ракети сміхом, – закликає Charlie Hebdo у своєму номері від 25 травня.

Загалом редакція розмістила близько 20 робіт українських карикатуристів “із солідарності з українськими колегами, які продовжують робити свою справу”, всупереч російському вторгненню.

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Affaire Abad : le rêve brisé Retrouvez : ???? 4 pages de reportage en Ukraine, illustrées par des caricaturistes ukrainiens

???? Ces lobbyistes qui adorent la guerre en Ukraine

???? Tuerie de Buffalo : un manifeste de la pureté blanche En vente mercredi ! pic.twitter.com/MkW9j2YOR7 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 24, 2022

У журналі зазначають, що українські карикатуристи “очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору”.

Майже всі карикатури взяли з виставки, організованої в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів, Російський військовий корабель, йди на***.