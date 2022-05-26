Отвечайте на ракеты смехом: журнал Charlie Hebdo посвятил номер Украине

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал работы украинских карикатуристов.
Все средства, полученные от реализации номера, будут переданы Вооруженным силам Украины и территориальной обороне Одессы.
– Отвечайте на ракеты смехом, – призывает Charlie Hebdo в своем номере от 25 мая.
В общем редакция разместила около 20 работ украинских карикатуристов “из солидарности с украинскими коллегами, которые продолжают делать свое дело”, вопреки российскому вторжению.
Affaire Abad : le rêve brisé
Retrouvez :
???? 4 pages de reportage en Ukraine, illustrées par des caricaturistes ukrainiens
???? Ces lobbyistes qui adorent la guerre en Ukraine
???? Tuerie de Buffalo : un manifeste de la pureté blanche
En vente mercredi ! pic.twitter.com/MkW9j2YOR7
— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 24, 2022
В журнале отмечают, что украинские карикатуристы “очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не желает сдаваться перед лицом произвола и террора”.
Почти все карикатуры взяли с выставки, организованной в Одессе местной карикатуристской ассоциацией, Российский военный корабль, иди на***.