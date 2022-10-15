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Відмовився від співпраці: диригента Херсонського драмтеатру Керпатенка вбили окупанти

15 Жовтня 2022, 15:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Відмовився від співпраці: диригента Херсонського драмтеатру Керпатенка вбили окупанти

Російські окупанти жорстоко вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка.

Причина вбивства – відмова співпрацювати з окупаційною владою. Як повідомляють місцеві ЗМІ, до Міжнародного дня музики, що святкується 1 жовтня, окупанти разом із колаборантами в херсонській філармонії планували святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру Гілея.

Керпатенко категорично відмовився брати в ньому участь, за що його застрелили у власному будинку.

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Зазначимо, диригент активно виявляв свою громадянську позицію та відмовлявся виїжджати з окупованого Херсона.

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