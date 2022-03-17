Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами загинув соліст балетної трупи Національної опери України Артем Дацишин.

Артист балету загинув 26 лютого. Дацишин був тяжко поранений внаслідок обстрілу.

– Друзі, повідомляю всім, хто знав Артема Дацишина, Доцика, що 26 лютого він потрапив під обстріл рашистів, був тяжко поранений, помер у лікарні, – розповіла українська артистка балету Тетяна Боровик.

Смерть Артем також підтвердив головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко.

Прощання з Артемом відбудеться 18 березня. Об 11.00 планується кремація на Байковому цвинтарі у Києві.