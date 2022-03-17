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Під обстрілом окупантів загинув артист балету Нацопери України Артем Дацишин

17 Березня 2022, 22:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Під обстрілом окупантів загинув артист балету Нацопери України Артем Дацишин

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами загинув соліст балетної трупи Національної опери України Артем Дацишин.

Артист балету загинув 26 лютого. Дацишин був тяжко поранений внаслідок обстрілу.

– Друзі, повідомляю всім, хто знав Артема Дацишина, Доцика, що 26 лютого він потрапив під обстріл рашистів, був тяжко поранений, помер у лікарні, – розповіла українська артистка балету Тетяна Боровик.

Смерть Артем також підтвердив головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко.

Прощання з Артемом відбудеться 18 березня. Об 11.00 планується кремація на Байковому цвинтарі у Києві.

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