Российские оккупанты жестоко убили главного дирижера Херсонского музыкально драматичного театра имени Николая Кулиша Юрия Керпатенко.

Причина убийства — отказ сотрудничать с оккупационной властью. Как сообщают местные СМИ, к Международному дню музыки, которые празднуется 1 октября, оккупанты вместе с коллаборантами в херсонской филармонии планировали праздничный концерт с участием знаменитого камерного оркестра Гилея.

Керпатенко категорически отказался принимать в нем участие, за что был застрелен в собственном доме.

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Отметим, дирижер активно проявлял свою гражданскую позицию и отказывался выезжать из оккупированного Херсона.