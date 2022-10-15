Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Отказался от сотрудничества: дирижера Херсонского драмтеатра Керпатенко убили оккупанты

15 октября 2022, 15:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Отказался от сотрудничества: дирижера Херсонского драмтеатра Керпатенко убили оккупанты

Российские оккупанты жестоко убили главного дирижера Херсонского музыкально драматичного театра имени Николая Кулиша Юрия Керпатенко.

Причина убийства — отказ сотрудничать с оккупационной властью. Как сообщают местные СМИ, к Международному дню музыки, которые празднуется 1 октября, оккупанты вместе с коллаборантами в херсонской филармонии планировали праздничный концерт с участием знаменитого камерного оркестра Гилея.

Керпатенко категорически отказался принимать в нем участие, за что был застрелен в собственном доме.

Сейчас смотрят

Отметим, дирижер активно проявлял свою гражданскую позицию и отказывался выезжать из оккупированного Херсона.

Читайте также:
Отказался от сотрудничества: дирижера Херсонского драмтеатра Керпатенко убили оккупантыПод обстрелом оккупантов погиб артист балета Нацоперы Украины Артем Дацишин

Источник
Минкульт
Теги
Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь