Національна легенда України Софія Ротару може втратити багатомільйонну нерухомість у Криму. Її розкішну віллу хочуть конфіскувати.

В Instagram депутат Росії Роман Худяков сказав, що йому все частіше надходить запитання, нібито чому вони не можуть у Ротару відібрати особняк у Ялті. Каже, вони в РФ обрали інший шлях – дотримання норм міжнародного права. Ба більше, його дуже зачепило те, що Софія допомагає ЗСУ.

– Я розумію росіян, розумію мешканців Криму, хочеться вилучити – та й годі. Але ми так не робимо. Проте перевірка законності придбання історичного особняка, а також податкова перевірка найближчим часом буде запущена. І якщо виявляться порушення, можна за фактом судового розгляду передати його музичній школі чи студії звукозапису, – написав Худяков.

Зазначимо, що нерухомість у Криму в Ротару дуже давно. Колись вона придбала віллу та зробила там готель, який вже не функціонує. Ба більше, співачка навіть виставила його на продаж, але не встигла знайти покупців.

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Раніше Софія Ротару висловилася про повномасштабну війну в Україні. Артистка зазначила, що перебуває в Маршинцях Чернівецької області, а також попросила у передплатників допомогу для ЗСУ.