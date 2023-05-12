Керівництво Європейської мовної спілки (EBU) відмовило Володимиру Зеленському у виступі на Євробаченні 2023. Таке рішення організатори пояснили неполітичним характером конкурсу.

– Прохання Зеленського виступити перед публікою на конкурсі пісні Євробачення, хоча й зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу, – йдеться у заяві EBU від 11 травня.

Відколи стало відомо, що Британія проведе Євробачення 2023, EBU гарантував, що Україну, її музику, її культуру та творчість широко представлятимуть у півфіналах і фіналі.

Організатори згадали, що на Євробаченні виступлять щонайменше 11 українських артистів. Музику та фірмове оформлення заходу створювали за участі українських фахівців, а на візитівках Євробачення представлені 37 локацій по Україні.

– Ми вважаємо, що це найкращий спосіб відобразити та відсвяткувати перемогу України на Євробаченні та показати, що ми об’єднані музикою в ці важкі часи, – додали в EBU.

Що кажуть у Зеленського

В Офісі президента заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення із пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу. Так Сергій Никифоров відреагував на інформацію, опубліковану The Times.

Раніше видання із посиланням на інсайдерів повідомило про заборону виступу Зеленського у фіналі Євробачення 2023.