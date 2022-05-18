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Відкрутили батареї та побили авто сокирою: Заріцька розповіла, що окупанти вкрали з її будинку

18 Травня 2022, 16:42
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олександра Заріцька

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, що російські загарбники винесли з її будинку в Гостомелі.

Співачка зізналась, що окупанти перевернули всі її речі та відкрутили електричні батареї, водночас дуже цінне майно вони залишили на місці.

– Якісь цінні для мене речі не забрали. Там фотографії, картини мої, ні. Пральну машину чомусь не взяли. Мабуть, не влізло вже. Брали якісь дивні речі. Відкрутили сушилку для рушників у душевій. Я не знаю, скільки вона коштує, але не думаю, що дорого. Забрали батареї електричні. Величезні батареї, які на стінах висіли. Вони перевернули всі речі. Вивертали коробки з-під айфонів, думаючи, що там є телефон, – сказала співачка в ефірі програми Ранок з Україною.

Крім цього, окупанти понівечили сокирою автомобіль співачки.

– Машину нашу, яку ми залишили, чомусь вони вирішили її сокирами погоцати. Зрозуміло, що на ній вони не виїдуть, ключів ніде не знайшли вдома. І просто взяли сокирою побили машину, – поділилася Заріцька.

Наразі Олександра з сім’єю ще не наважується повернутися у цей будинок. До слова, Заріцька разом із рідними поїхала з Гостомелю ще на п’ятий день повномасштабного вторгнення. На той момент у домі були її хлопець, друзі-блогери та три собаки.

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Теги
Kazka, Війна в Україні
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