Солистка группы Kazka Александра Зарецкая рассказала, что российские захватчики вынесли из ее дома в Гостомеле.

Певица призналась, что оккупанты перевернули все ее вещи и открутили электрические батареи, в то же время очень ценное имущество оставили на месте.

– Какие-то ценные для меня вещи не забрали. Там фотографии, картины, нет. Стиральную машину почему-то не взяли. Наверное, уже не влезло. Брали какие-то странные вещи. Открутили полотенцесушитель в душевой. Я не знаю, сколько он стоит, но не думаю, что дорого. Забрали батареи электрические. Огромные батареи, которые на стенах висели. Они перевернули все вещи. Выворачивали коробки из-под айфонов, думая, что там есть телефон, – сказала певица в эфире программы Ранок з Україною.

Кроме этого, оккупанты изуродовали топором автомобиль певицы.

– Машину нашу, которую мы оставили, почему-то они решили ее топорами погоцать. Понятно, что на ней они не уедут, ключей нигде не нашли дома. И просто взяли топором избили машину, — поделилась Зарецкая.

На данный момент Александра с семьей еще не решается вернуться в этот дом. К слову, Зарецкая вместе с родными уехала из Гостомеля еще на пятый день полномасштабного вторжения. Тогда в доме были ее парень, друзья-блогеры и три собаки.