Відкривати очі ще важче: Квіткова потрапила до лікарні після макіяжу

Блогер Даша Квіткова поскаржилася, що після макіяжу, який робили візажисти, їй довелося звернутися за медичною допомогою.

Річ у тому, що у неї було дві зйомки, до яких її готували візажисти. Вже на наступний день вона прокинулася з інфекцією в очах.

– Якщо ви пропустили цю історію і в голові у вас питання: що сталося? Відповім. У неділю у мене були дві важливі зйомки, де мене фарбували візажисти. На наступний ранок я прокинулася з інфекцією в очах, – розповіла Квіткова.

За її словами, очі досі тяжко відкривати.

Крім того, інфекція передалася й її новонародженому сину Леву.

Даша Квіткова зазначила, що вже післязавтра вона повинна вирушити в довгоочікувану відпустку.

Відпустка Квіткової та Добриніна

Телеведучий Микита Добринін разом зі своєю дружиною, блогером Дашею Квітковою, та новонародженим сином Левом планують відпочинок у Туреччині. Шоумен озвучив вартість за тур і наголосив, що в ціні вони не помилилися.

Вартість туру – 225 тис. грн. Квіткова наголосила, що вони мріяли про цей готель і багато для цього працювали.