Открывать глаза еще тяжелее: Квиткова угодила в больницу после макияжа

Блогер Даша Квиткова пожаловалась, что после макияжа, который делали визажисты, ей пришлось обратиться за медицинской помощью.
Дело в том, что й нее было две съемки, к которым ее готовили визажисты. Уже на следующий день она проснулась с инфекцией в глазах.
— Если вы пропустили эту историю и в голове у вас вопрос: что случилось? Отвечу. В воскресение у меня были две важные съемки, где меня красили визажисты. На следующее утро я проснулась с инфекцией в глазах, — рассказала Квиткова.
По ее словам, глаза все еще тяжело открывать.
Кроме того, инфекция передалась и ее новорожденному сыну Льву.
Даша Квиткова отметила, что уже послезавтра она должна отправится в долгожданный отпуск.
Отпуск Квитковой и Добрынина
Телеведущий Никита Добрынин вместе со своей женой, блогером Дашей Квитковой, и новорожденным сыном Львом планируют отдых в Турции. Шоумен озвучил стоимость за тур и подчеркнул, что в цене они не ошиблись.
Стоимость тура — 225 тыс. грн. Квиткова подчеркнула, что они мечтали об этом отеле и много для этого работали.