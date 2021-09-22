Открывать глаза еще тяжелее: Квиткова угодила в больницу после макияжа

Блогер Даша Квиткова пожаловалась, что после макияжа, который делали визажисты, ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Дело в том, что й нее было две съемки, к которым ее готовили визажисты. Уже на следующий день она проснулась с инфекцией в глазах.

— Если вы пропустили эту историю и в голове у вас вопрос: что случилось? Отвечу. В воскресение у меня были две важные съемки, где меня красили визажисты. На следующее утро я проснулась с инфекцией в глазах, — рассказала Квиткова.

По ее словам, глаза все еще тяжело открывать.

Кроме того, инфекция передалась и ее новорожденному сыну Льву.

Даша Квиткова отметила, что уже послезавтра она должна отправится в долгожданный отпуск.

Отпуск Квитковой и Добрынина

Телеведущий Никита Добрынин вместе со своей женой, блогером Дашей Квитковой, и новорожденным сыном Львом планируют отдых в Турции. Шоумен озвучил стоимость за тур и подчеркнул, что в цене они не ошиблись.

Стоимость тура — 225 тыс. грн. Квиткова подчеркнула, что они мечтали об этом отеле и много для этого работали.