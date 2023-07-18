Організатори фестивалю Summer Fest Moldova не пішли на поступки співаку Максу Барських і виконавиці Світлані Лободі. Так, у лайн-апі все ж таки залишився музикант Валерій Меладзе, з яким українські артисти виступати на одній сцені не хочуть.

Натомість Барських і Лободу замінили іншими музикантами – українським репером Т-Fest і білорусько-російським гуртом Бі-2, фронтмент якого назвав росіян убивцями і запевнив, що більше не повернеться в РФ. Інформацію про нових музикантів можна побачити на сайті фестивалю.

Також відомо, що на заході виступить казахсько-російський репер The Limba.

Крім того, в Instagram фестивалю можна побачити гнівні коментарі через зміну артистів.

Що за маячня, коли купувалися квитки, був опублікований інший список артистів, а зараз все змінили, і навіть немає згадки тих артистів!

Де Макс Барських? Де Лобода?

Ганьба! Який Т-Fest? Який Меладзе?

А було ж Макс Барських і Лобода, чому їх немає?

Ганьба, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода і Макс Барських відмовилися виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе.

Тоді в коментарі Фактам ICTV менеджмент Лободи заявив, що їхня позиція категорична, і вона “без росіян”.

Зі свого боку Барських в Instagram написав, що його та команду запевнили, що Валерія Меладзе не буде, натомість організатори запросять іншого іноземного артиста.