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Віддали перевагу Меладзе: Барських і Лобода не виступлять на фестивалі в Молдові

18 Липня 2023, 13:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Макс Барських і Світлана Лобода
Джерело: Світлана Лобода Макс Барських

Організатори фестивалю Summer Fest Moldova не пішли на поступки співаку Максу Барських і виконавиці Світлані Лободі. Так, у лайн-апі все ж таки залишився музикант Валерій Меладзе, з яким українські артисти виступати на одній сцені не хочуть.

Натомість Барських і Лободу замінили іншими музикантами – українським репером Т-Fest і білорусько-російським гуртом Бі-2, фронтмент якого назвав росіян убивцями і запевнив, що більше не повернеться в РФ. Інформацію про нових музикантів можна побачити на сайті фестивалю.

Також відомо, що на заході виступить казахсько-російський репер The Limba.

Крім того, в Instagram фестивалю можна побачити гнівні коментарі через зміну артистів.

  • Що за маячня, коли купувалися квитки, був опублікований інший список артистів, а зараз все змінили, і навіть немає згадки тих артистів!
  • Де Макс Барських? Де Лобода?
  • Ганьба! Який Т-Fest? Який Меладзе?
  • А було ж Макс Барських і Лобода, чому їх немає?
  • Ганьба, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода і Макс Барських відмовилися виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе.

Тоді в коментарі Фактам ICTV менеджмент Лободи заявив, що їхня позиція категорична, і вона “без росіян”.

Зі свого боку Барських в Instagram написав, що його та команду запевнили, що Валерія Меладзе не буде, натомість організатори запросять іншого іноземного артиста.

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Теги
Валерій Меладзе Макс Барських Світлана Лобода Фестиваль
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