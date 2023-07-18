Организаторы фестиваля Summer Fest Moldova не пошли на уступки певцу Максу Барских и исполнительнице Светлане Лободе. Так, в лайн-апе все же остался музыкант Валерий Меладзе, с которым украинские артисты выступать на одной сцене не хотят.

Вместо этого Барских и Лободу заменили другими музыкантами — украинским рэпером Т-Fest и белорусско-российской группой Би-2, фронтмент которой назвал россиян убийцами и заверил, что больше не вернется в РФ. Информацию о новых музыкантах можно увидеть на сайте фестиваля.

Также известно, что на мероприятии выступит казахско-российский рэпер The Limba.

Кроме того, в Instagram фестиваля можно увидеть гневные комментарии из-за изменения артистов.

Что за бред, когда покупались билеты, был опубликован другой список артистов, а сейчас все изменили, и даже нет упоминания тех артистов!

Где Макс Барских? Где Лобода?

Позор! Какой Т-Fest? Какой Меладзе?

А было же Макс Барских и Лобода, почему их нет?

Позорище, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать на одной сцене с Валерием Меладзе.

Тогда в комментарии Фактам ICTV менеджмент Лободы заявил, что их позиция категорична, и она “без русских”.

В свою очередь Барских в Instagram написал, его и команду заверили, что Валерия Меладзе не будет, вместо этого организаторы пригласят другого иностранного артиста.