Организаторы фестиваля Summer Fest Moldova не пошли на уступки певцу Максу Барских и исполнительнице Светлане Лободе. Так, в лайн-апе все же остался музыкант Валерий Меладзе, с которым украинские артисты выступать на одной сцене не хотят.
Вместо этого Барских и Лободу заменили другими музыкантами — украинским рэпером Т-Fest и белорусско-российской группой Би-2, фронтмент которой назвал россиян убийцами и заверил, что больше не вернется в РФ. Информацию о новых музыкантах можно увидеть на сайте фестиваля.
Также известно, что на мероприятии выступит казахско-российский рэпер The Limba.
Кроме того, в Instagram фестиваля можно увидеть гневные комментарии из-за изменения артистов.
- Что за бред, когда покупались билеты, был опубликован другой список артистов, а сейчас все изменили, и даже нет упоминания тех артистов!
- Где Макс Барских? Где Лобода?
- Позор! Какой Т-Fest? Какой Меладзе?
- А было же Макс Барских и Лобода, почему их нет?
- Позорище, — пишут пользователи сети.
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать на одной сцене с Валерием Меладзе.
Тогда в комментарии Фактам ICTV менеджмент Лободы заявил, что их позиция категорична, и она “без русских”.
В свою очередь Барских в Instagram написал, его и команду заверили, что Валерия Меладзе не будет, вместо этого организаторы пригласят другого иностранного артиста.