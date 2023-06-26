Світлана Лобода і Макс Барських відмовилися виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе

Українські артисти Світлана Лобода і Макс Барських не виступлять на музичному фестивалі в Кишиневі (Молдова), якщо там буде російський співак Валерій Меладзе.

У коментарі Фактам ICTV менеджмент Лободи заявив, що їхня позиція категорична, і вона “без росіян”.

– Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами, які не підтримують Україну, наша позиція єдина і категорична, – сказали представники співачки.

Виконавець Макс Барських також має намір відмовитися від виступу на фестивалі. В Instagram він написав, його та команду запевнили, що Валерія Меладзе не буде, натомість організатори запросять іншого іноземного артиста, і щойно все стане відомо – зроблять заяву.

– Найближчим часом організатори фестивалю оголосять ім’я нового артиста, після чого я зможу остаточно підтвердити свою участь у заході. А поки що продовжую репетирувати свої головні хіти, які прозвучать українською для моїх молдавських шанувальників, – підкреслив Барських.

Зазначимо, раніше в мережі стали обговорювати Summer Fest Moldova, який відбудеться в Кишиневі 26-27 серпня. Річ у тім, що на банерах з’явилися Макс Барських і Світлана Лобода, проте раптово біля них постав і Валерій Меладзе, у якого немає однозначної позиції щодо повномасшстабної війни в Україні.