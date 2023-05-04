4 травня свій день народження відзначає співачка Настя Каменських. Їй виповнюється 36 років, а тому Факти ICTV вирішили показати вам, як змінювалася артистка протягом свого життя.

Напевно, кожен українець знає, хто така Настя Каменських. Її музична кар’єра почалася в 2004 році і відтоді лише набирала обертів. Величезну популярність виконавиці приніс дует із Потапом, сольна кар’єра також здобула успіх. Наразі артистку знають і слухають навіть у Латинській Америці.

Як змінилася Настя Каменських за 36 років – дивимося далі.

Артистка неодноразово говорила про те, що з самого дитинства мріяла стати співачкою. З ранніх років її оточували музика і спів, оскільки її батьки також мали до цього безпосередній стосунок.

Її мама Лідія була співачкою Національного академічного народного хору імені Верьовки, а батько Олексій – концертним директором колективу.

У 2004 році 17-річна Настя виграла гран-прі фестивалю Чорноморські ігри. Згодом вона зізнавалася, що саме цей захід став її першим кроком у музичній кар’єрі.

У 2005-му співачка здобула нагороду UBN Awards Відкриття року в Лондоні.

Уже наступного року своє існування розпочав дует Потап і Настя Каменських. Відрізок життя довжиною в 11 років приніс співачці чималий успіх. Безліч хітів, кліпів, концертів. Саме в цей час було добре видно, як змінювалася артистка.

У 2008 році відбувся реліз дебютного альбому Потапа і Насті Не пара. Виконавиця завжди мала гарний вигляд і йшла в ногу з часом.

Співачка завжди могла похвалитися пишними формами і зухвалими образами, що привертало чоловічу увагу.

Згодом настав період, коли Настя почала приводити свою фігуру в ще кращий вигляд і навіть вела власний спортивний щоденник, ділячись з шанувальниками результатами. Потрібно віддати належне, що тоді Каменських домоглася бажаних результатів.

У жовтні 2017 року Потап і Настя заявили, що ставлять творчість свого дуету на паузу. Каменських почала сольну кар’єру, взявши псевдонім NK.

У травні 2019 року Настя вийшла заміж за Потапа. Співачка продовжувала сольну кар’єру, вела свій блог і навіть реаліті-шоу Девочки рулят.

До повномасштабної війни подружжя багато подорожувало, звідки Настя із задоволенням публікувала фотографії в купальниках і відкритому вбранні, демонструючи свою фігуру.

Зараз Instagram співачки присвячений повномасштабній війні та власній творчості. Вона дає благодійні концерти по всьому світу, привертаючи увагу до подій у нашій країні.

За фотографіями можна побачити, що зовні Настя Каменських змінювалася не сильно, лише дорослішала, з року в рік стаючи все кращою.