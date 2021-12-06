У мережі з’явився перший офіційний трейлер історичного екшену Довбуш. Прем’єра стрічки про славнозвісного Олексу Довбуша відбудеться 12 травня 2022 року.

Кіно покликане об’єднати всіх небайдужих до Батьківщини, в основі сюжету лежить історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій.

Події фільму розгортаються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками.

У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив.

– Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу — як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі… Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання, – поділився режисер фільму Олесь Санін.

Довбуш — унікальний український герой, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, та його історія стала безсмертною.

Творці обіцяють багато екшену, що у поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славетного Довбуша — борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.

Актор Сергій Стрельников, виконавець Олекси Довбуша, зізнався, що це була його найскладніша роль у кіно.

– Довбуш, був людиною, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника! Тяжкі часи народжують справжніх людей! Робота над такою стрічкою, вимагала від мене (і не тільки від мене, а й від усіх до неї причетних) почасти просто надлюдської витримки! Це, без перебільшення, найскладніша моя роль! А також — найцікавіша! Ми намагалися зробити нашого Довбуша максимально живим і зрозумілим широкому колу глядачів, – сказав Сергій.

Масштабність фільму полягає не лише в задумі творців представити нову якість героя в українському кіно, а й у розмаху, з яким творці підійшли до відтворення історії Довбуша на екрані.

– Для зйомок фільму ми об’їхали майже всю Західну Україну, знімали також в Тернопільській та Київській областях. Над бойовими і трюковими сценами працювала команда з 30-ти каскадерів, команди піротехніків та історичних реконструкторів. У деякі дні на майданчику одночасно працювало близько 600 людей, включаючи 400 акторів масових сцен. Спеціально для фільму було пошито понад тисячу костюмів, сконструйовано унікальні карети, побудовано понад двадцять історично достовірних локацій, – розповів продюсер проекту Максим Асадчий.