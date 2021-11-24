Творці продовження культового серіалу Секс і місто пояснили, куди поділася Саманта Джонс, роль якої грала Кім Кетролл.

Раніше іноЗМІ повідомляли, що сценаристи вирішили вбити Саманту, тим самим пояснивши її відсутність в І просто так. Однак усе виявилося інакше і Джонс жива, просто вона переїхала з Нью-Йорка до Лондона.

– Глядачі дізнаються, що вона процвітає в Англії, навіть незважаючи на те, що вона посварилася з Керрі, – повідомило джерело.

Варто зазначити, що в житті Кім Кетролл також не спілкується із Сарою Джесікою Паркер, яка грає роль Кері Бредшоу.

– Ми не могли дозволити Саманті блукати Нью-Йорком і допустити те, щоб Шарлотта і Міранда не спілкувалися з нею. Те, що її персонаж живе в Лондоні, справді було ідеальним способом зберегти їй життя та пояснити її відсутність, – додало джерело зі знімального майданчика.

Інсайдери також повідомили, що наприкінці сезону Керрі простягне Саманті оливкову гілку, щоб спробувати відродити дружбу. Однак чи налагодять колишні найкращі подруги спілкування – глядачі дізнаються лише після прем’єри.

Нещодавно стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив офіційний трейлер нового сезону Секс і місто. У відео можна побачити головних героїнь оригінального серіалу. До своїх ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс.

Прем’єра стрічки відбудеться вже цієї зими – 9 грудня.