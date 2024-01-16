Російський співак-путініст Діма Білан приїхав до так званої ДНР. На окупованих Росією українських територіях артист відвідав лікарню та прихисток для тварин.

Діма Білан приїхав на окупований Донбас

За даними росЗМІ, співак приїхав на окуповані території з “гуманітарною допомогою”. Він нібито привіз дитячому центру в Горлівці кондиціонери та передав притулку для бездомних тварин 3 млн рублів.

Повідомляється, що Білан взяв собі з притулку кота, якого назвав Шахтарем. Також артист зустрівся з російськими окупантами, які потребують протезування, і обіцяв їм допомогти.

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Очевидно, що візитом на окупований Донбас Білан намагається відбілити свою репутацію після “голої вечірки” Насті Івлєєвої, учасником якої він був.

Після скандального заходу чимало російських зірок, попри публічні вибачення, залишилися без роботи, їм влаштували бойкот.

Раніше Оля Полякова висміяла учасників “голої” вечірки. Крім Білана, у заході взяли участь пропагандистка Ксенія Собчак, артисти-путіністи Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Джиган та інші росіяни.

Фото: Baza