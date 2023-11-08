Російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) роздумує над виступом на території окупованого Донбасу. Артист заявив, що розгляне таку можливість, якщо запропонують.

Чи буде Моргенштерн виступати в окупованому Донбасі

Своїми думками щодо тимчасово захоплених територій України музикант поділився в інтерв’ю з проросійською журналісткою Ксенією Собчак.

Як відомо, Моргенштерн вважається іноагентом у РФ і боїться повертатися на батьківщину з Дубая. Втім, він відповів на запитання, чи готовий він отримати схвалення від РФ через виступ у так званих “ДНР/ЛНР”.

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– Питання серйозне. Я буду ретельно зважувати всі “за” і “проти”, якщо така пропозиція надійде. По суті, з одного боку, у мене буде можливість нарешті давати концерти, додому з’їздити, в лазню, в Уфу на дачу, з бабусею побачитися, – зазначив Алішер.

Утім, остаточної відповіді на це питання в артиста немає. Він зазначив, що буде причетний до політики після виступів на захопленій Росією землі.

– Не хочу робити жодних політичних висловлювань, але буду вирішувати це за надходження. Перед вибором потрібно буде все обдумати, – зазначив співак.

Нагадаємо, що Моргенштерна визнали іноагентом у травні 2022 року – тоді в РФ вказали причиною рішення фінансування Алішера з України.

Сам же артист закликав припинити війну, а на початку повномасштабного вторгнення презентував новий кліп під назвою 12, у який вставив голос одеситки з бомбосховища.

Фото: Моргенштерн