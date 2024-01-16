Российский певец-путинист Дима Билан приехал в так называемую ДНР. На оккупированных Россией украинских территориях артист посетил больницу и приют для животных.

Дима Билан приехал на оккупированный Донбасс

По данным росСМИ, певец приехал на оккупированные территории с “гуманитарной помощью”. Он якобы привез детскому центру в Горловке кондиционеры и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей.

Сообщается, что Билан взял себе из приюта кота, которого назвал Шахтером. Также артист встретился с российскими оккупантами, которые нуждаются в протезировании, и обещал им помочь.

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Очевидно, что визитом на оккупированный Донбасс Билан пытается отбелить свою репутацию после “голой вечеринки” Насти Ивлеевой, участником которой он был.

После скандального мероприятия многие российские звезды, несмотря на публичные извинения, остались без работы, им устроили бойкот.

Ранее Оля Полякова высмеяла участников “голой” вечеринки. Кроме Билана, в мероприятии приняли участие пропагандистка Ксения Собчак, артисты-путинисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и другие россияне.

Фото: Baza