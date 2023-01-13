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Померла донька короля рок-н-ролу Ліза Марі Преслі

13 Січня 2023, 10:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лиза Мари Пресли
Джерело: Depositphotos

Померла єдина донька легендарного американського співака Елвіса Преслі, виконавиця Ліза Марі Преслі. Їй було 54 роки.

Артистка пішла із життя 12 січня. Очевидно, причиною смерті стала зупинка серця, оскільки незадовго до цього Лізу Марі Преслі госпіталізували до лікарні, де намагалися реанімувати єдину спадкоємницю короля рок-н-ролу.

– З важким серцем я маю поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпалкішою, найсильнішою і люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала, – йдеться у заяві матері Лізи Прісцілли Преслі.

Незважаючи на те, що Ліза була донькою одного з найбільших співаків, згодом їй удалося виробити блюзовий та димчастий стиль. Елвіс помер, коли дівчинці було дев’ять років.

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Протягом своєї кар’єри Ліза іноді випускала треки з батьком, а саме – накладала на його оригінальні пісні свій вокал.

У Лізи Марі Преслі залишилися донька, акторка Райлі Кіо від першого шлюбу, та доньки-близнюки від шлюбу з Локвудом. Син Бенджамін Сторм Кіо помер у 2020 році, вчинивши самогубство.

Загалом артистка була одружена чотири рази – з музикантом Денні Кіо, зі співаком Майклом Джексоном, з актором Ніколасом Кейджем і з гітаристом Майклом Локвудом.

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Джерело
The Washington Post
Теги
Смерть
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