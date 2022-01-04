Новорічні свята у більшості людей асоціюються з відпочинком, пригодами, яскравими емоціями і не даремно, оскільки це період тривалих вихідних, відпусток та перезавантаження. Українські селебриті не виняток, незважаючи на те, що частина з них все ж таки продовжує працювати і розважати публіку, вони знайшли час розвіятися.

Де й як відпочивають українські зірки на новорічні свята – далі в матеріалі.

Зіркове подружжя Потап та Настя Каменських організували собі відпустку. 3 січня закохані вирішили вирушити на відпочинок, проте не сказали, куди саме, запропонувавши своїм шанувальникам самостійно вгадати.

Відпочивати поїхала і співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком, виконавцем Володимиром Дантесом. Проте подружжя також вирішило зіграти в інтригу і не повідомило, де саме вони мають намір провести цей період.

Співачка Слава Камінська також вирішила полетіти кудись, де тепліше – її вибір припав на Туреччину. Зірка насолоджується сонцем, відвідує СПА, а ввечері гріється у сауні, хамамі та розслабляється на масажі.

Співачка Ірина Федишин разом із сім’єю та друзями проводить цей період у Буковелі – катаються на лижах та відзначають день народження її чоловіка Віталія, якому 3 січня виповнилося 39 років.

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк вирішила після зустрічі Нового року 2022 оздоровитися. Артистка перебуває в Трускавці в санаторії Mirotel Resort & SPA.

Співачка та головна героїня Холостячки 2 Злата Огнєвіч також збирається на відпочинок. Зірка повідомила, що від’їзд запланований на 5 січня, проте куди саме, пообіцяла розповісти трохи згодом, наголосивши, що цю країну побачить уперше.

– Сьогодні безліч приємних справ перед відпусткою. Вранці був урок водіння – кайфую дедалі сильніше. Валіза, звичайно ж, не зібрана. Буду вночі цим займатись, – сказала Злата.

Виконавиця Оля Полякова, мабуть, відпочинок вирішила перенести. Мало того, що артистка захворіла перед Новим роком, наразі вона активно виступає в шоу Нова снігова королева.

Телеведуча Лілія Ребрик разом із чоловіком та доньками вирушила до себе на батьківщину до Чернівців.