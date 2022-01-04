Новогодние праздники у большинства людей ассоциируются с отдыхом, приключениями, яркими эмоциями и не зря, поскольку это период длительных выходных, отпусков и перезарузки. Украинские селебрити не исключение, несмотря на то, что часть из них все же продолжает работать и развлекать публику, они нашли время развеяться.

Где и как отдыхают украинские звезды на новогодние праздники — далее в материале.

Звездные супруги Потап и Настя Каменских организовали себе отпуск. 3 января влюбленные решили отправиться на отдых, однако не сказали куда именно, предложив своим поклонникам самостоятельно угадать.

На отдых отправилась и певица Надя Дорофеева вместе со своим мужем, исполнителем Владимиром Дантесом. Однако супруги также решили сыграть в интригу и не сообщили, где именно они собрались провести этот период.

Певица Слава Каминская также решила улететь в более теплые края — ее выбор пал на Турцию. Звезда наслаждается солнцем, посещает СПА, а вечером греется в сауне, хаммаме и расслабляется на массаже.

Певица Ирина Федишин вместе с семьей и друзьями проводит этот период в Буковеле — катаются на лыжах и отмечают день рождения ее супруга Виталия, которому 3 января исполнилось 39 лет.

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк решила после встречи Нового года 2022 оздоровится. Артистка находится в Трускавце в санатории Mirotel Resort & SPA.

Певица и главная героиня Холостячки 2 Злата Огневич также собирается отдохнуть. Звезда сообщила, что улетает 5 января, однако куда именно пообещала рассказать позже, отметив, что эту страну увидит впервые.

— Сегодня множество приятных дел перед отпуском. Утром был урок вождения — кайфую все сильнее. Чемодан, конечно же, не собран. Буду ночью этим заниматься, — сказала Злата.

Исполнительница Оля Полякова, по всей видимости, отдых решила перенести. Мало того, что артистка заболела перед самым Новым годом, сейчас она активно выступает в шоу Новая снежная королева.

Телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем и дочерями отправилась к себе на родину в Черновцы.