8 березня – Міжнародний жіночий день. У багатьох країнах світу його активно відзначають, і Україна не стала винятком. Це стосується й українських зірок, які вітають із 8 березня і показують, як проводять важливу дату.

Як зірки зустрічають 8 березня – далі в матеріалі.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво відзначив ранок у піджаку та шортах – з піалою пелюсток троянд він звернувся до кожної українки з теплими словами.

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Співачка Джамала показала букет тюльпанів – щоправда, не розкрила подробиць про те, хто і кому його подарував.

Актор Тарас Цимбалюк показав себе в ліжку зі своєю коханою Світланою Готочкіною.

– Можна скасовувати восьме березня… можна переносити це свято… Але кожна жінка – це прикраса людства, і це потрібно пам’ятати щодня. Бережіть своїх жінок! Саме вони роблять нас справжніми чоловіками! – заявив артист.

Співачка Наталія Могилевська зустріла 8 березня з букетом жовтих тюльпанів. Артистка хоче, щоб у жінок було свято, й закликає всіх його відзначати.

– Ніжні мої та прекрасні. Будемо щасливі, попри все, і нехай ніщо не зупинить нас народжувати героїв! – заявила зірка.

Настя Каменських також привітала жінок, відзначивши їхню стійкість.

– Жінки… скільки сили, стійкості та рішучості наповнює кожну. І в один момент це змінюється блиском в очах, теплими посмішками і дивовижною чарівністю. Ми поєднуємо в собі впевнених бізнесвумен і турботливих матерів, ми впевнені в собі, сором’язливі, та щодня міняємо світ на краще, у кросівках або на підборах. Ми різні … але прекрасні в будь-яких своїх проявах, – заявила співачка.

Співачка Ольга Цибульська звернулася до жінок у це свято.

– Дівчата – прекрасні, сильні, мудрі та щасливі. Вітаю з весною і нашим днем. Особлива подяка тим, хто взяв до рук зброю, волонтерить або лікує на передовій. Пишаюся тим, що я жінка – ми можемо все, – додала зірка.

Утім, на свято заведено отримувати теплі слова не тільки від зірок. Оригінальні листівки з 8 березня розтоплять серце вашим коханим жінкам – їх можна знайти на Фактах ICTV.