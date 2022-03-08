8 марта многие страны мира празднуют Международный женский день. Это праздник женской солидарности и борьбы за права женщин.

В этом году 8 марта Украина встречает в условиях войны. Сейчас, как никогда, все украинцы объединены одной идеей – жить в мире на своей родной земле.

Факты ICTV создали открытки с 8 Марта, чтобы напомнить о самых главных желаниях всех украинских женщин. Согласитесь, когда над головой раздаются взрывы, любые материальные вещи становятся не столь важными.

Не хочу тюльпаны на 8 Марта – подари мне мирное небо.

Милый, мне не нужен Dyson – подари Джавелин.

Не хочу в круиз – давай лучше пошлем русский военный корабль нах*й.

Мне не нужны Мальдивы – хочу гулять по площади Свободы в мирном Харькове.

Не хочу в дорогой ресторан – давай испечем дома паляницу.

Не хочу новые серьги – укради для меня российский танк.

Не хочу пьянеть от вина – хочу напоить преступников бандеровским смузи.

24 февраля Владимир Путин начал войну в Украине. Уже в 5 утра страна-агрессор нанесла первые ракетные удары по украинским городам.

Наша армия мужественно держит оборону и дает отпор путинскому войску. За 12 дней количество уничтоженных и раненых российских военных перевалило за 11 тыс., более 200 находятся в плену.