8 марта многие страны мира празднуют Международный женский день. Это праздник женской солидарности и борьбы за права женщин.
В этом году 8 марта Украина встречает в условиях войны. Сейчас, как никогда, все украинцы объединены одной идеей – жить в мире на своей родной земле.
Факты ICTV создали открытки с 8 Марта, чтобы напомнить о самых главных желаниях всех украинских женщин. Согласитесь, когда над головой раздаются взрывы, любые материальные вещи становятся не столь важными.
Не хочу тюльпаны на 8 Марта – подари мне мирное небо.
Милый, мне не нужен Dyson – подари Джавелин.
Не хочу в круиз – давай лучше пошлем русский военный корабль нах*й.
Мне не нужны Мальдивы – хочу гулять по площади Свободы в мирном Харькове.
Не хочу в дорогой ресторан – давай испечем дома паляницу.
Не хочу новые серьги – укради для меня российский танк.
Не хочу пьянеть от вина – хочу напоить преступников бандеровским смузи.
24 февраля Владимир Путин начал войну в Украине. Уже в 5 утра страна-агрессор нанесла первые ракетные удары по украинским городам.
Наша армия мужественно держит оборону и дает отпор путинскому войску. За 12 дней количество уничтоженных и раненых российских военных перевалило за 11 тыс., более 200 находятся в плену.