8 марта — Международных женский день. Во многих странах мира его активно отмечают, и Украина не стала исключением. Это касается и украинских звезд, которые поздравляют с 8 марта и показывают, как проводят важную дату.

Как звезды встречают 8 марта — далее в материале.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво отметил утро в пиджаке и шортах — с пиалой лепестков роз он обратился к каждой украинке с теплыми словами.

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— Можно отменять восьмое марта… можно переносить этот праздник… Но каждая женщина — это украшение человечества, и это нужно помнить каждый день. Берегите своих женщин! Именно они делают нас настоящими мужчинами! — заявил артист.

Певица Наталия Могилевская встретился 8 марта с букетом желтых тюльпанов. Артистка хочет, чтобы у женщин был праздник, и призывает всех его отмечать.

— Нежные мои и прекрасные. Будем счастливы несмотря ни на что, и пусть ничто не остановит нас рожать героев! — заявила звезда.

Настя Каменских также поздравила женщин, отметив их стойкость.

— Женщины…сколько силы, стойкости и решимости наполняет каждую. И в один момент это меняется блеском в глазах, теплыми улыбками и удивительным очарованием. Мы сочетаем в себе уверенных бизнесвумен и заботливых матерей, мы уверены в себе, застенчивы, и ежедневно меняем мир к лучшему, в кроссовках или на каблуках. Мы разные … но прекрасны в любых своих проявлениях, — заявила певица.

Певица Ольга Цибульская обратилась к женщинам в этот праздник.

— Девченки — прекрасные, сильные, мудрые и счастливые. Поздравляю с весной и нашим днем. Особенное спасибо тем, кто взял в руки оружие, волонтерит или лечит на передовой. Горжусь тем, что я женщина — мы можем все, — добавила звезда.

Впрочем, на праздник принято получать теплые слова не только от звезд. Оригинальные открытки с 8 марта растопят сердце вашим любимым женщинам — их можно найти на Фактах ICTV.