Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, коли вперше відчула себе відомою, що її дратує в сучасному шоу-бізнесі, а також що саме змінила б у Києві.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV вона відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

74-річна виконавиця зізналася, що вперше відчула себе відомою у віці 50-60 років. Себе сьогоднішню вона може описати трьома словами: любить, страждає в подушку та розповідає анекдоти.

Перший яскравий спогад із дитинства – як бив тато, коли вона забрала свіжі яйця з кубла.

Матвієнко зізналася, що не хотіла б прожити своє життя спочатку, єдине – пожити довше. Артистка сказала, що не встигла розібратися в коханні.

За словами Ніни, звання Народна артистка України їй дає 15% до пенсії. Також вона сказала, що їй не подобається у сучасному шоу-бізнесі.

– Людське оголення. Костюми міняти не треба, треба мати совість, – усміхаючись зазначила Матвієнко.

Оскільки артистка є почесною громадянкою Києва, вона сказала, що саме хотіла б змінити в столиці.

– Владу. І не лише у столиці, а й в усій Україні. Мені страшно сказати, але вони не люблять Україну, – наголосила Ніна.

Співачка зізналася, що найкраще їй жилося під час президентства Віктора Ющенка.

Найбільший гонорар за концерт – $10 тис. Прожитковий мінімум на місяць – 15 тис. грн.

Матвієнко зазначила, що її донька Антоніна перевершила її в усьому, навіть у співі. Також вона розповіла, яке перше враження в неї було про чоловіка доньки, співака Арсена Мірзояна.

– Погане враження було. Думала, що вижену за кілька днів, – зізналася зіркова теща.

Виконавиця зазначила, що мета її життя наразі – пожити довше.