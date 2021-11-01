Народная артистка Украины Нина Матвиенко разошлась со своим мужем Петром Гончаром после 50 лет брака.

В программе Позаочі певица призналась, что муж съехал на дачу. Нина Матвиенко сейчас живет с дочерью Антониной и зятем Арсеном Мирзояном.

По словам артистки, именно она стала инициатором развода. Пара разошлась без скандалов.

– Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толка в доме. Я сказала ему: “Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори обо мне, что хочешь”. И все говорят теперь, что он меня бросил, – поделилась Нина Матвиенко.

Нина Матвиенко добавила, что за 50 лет совместной жизни ей всегда приходилось снабжать семью. Кроме этого, мужчина несколько раз подводил ее, поэтому она не могла ему доверять.

– Я всю жизнь была как мужчина, обеспечивала семью. Зачем оно мне в старости? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Я думала, что счастье – это только муж и дети. Но муж – это когда вы совмещаете свою работу, когда он может тебя заменить. А он несколько раз меня очень подводил… Во мне внутри что-то обрывалось, – добавила артистка.

Напомним, что Нина Матвиенко и художник Петр Гончар поженились в 1971 году. В марте пара отпраздновала 50-ю годовщину брака.

За это время в супругов родилось трое детей: сыновья Андрей и Иван, а также дочь Антонина.