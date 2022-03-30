На благодійному концерті для України у Великій Британії зібрали 12,2 млн фунтів стерлінгів (майже $16 млн). Гроші спрямують на гуманітарну підтримку українців.

У концерті Concert For Ukraine, який відбувався у Бірмінгемі, взяли участь: Ед Ширан, Каміла Кабельо, Емелі Санде, Том Оделл, рок-гурт Snow Patrol.

Біллі Айліш та її брат Фіннеас ОʼКоннел, які не змогли бути на концерті, виразили свою підтримку та солідарність.

Захід транслювали в прямому ефірі на ITV та STV. Загалом концерт відвідали 8 тис. глядачів, проте ще тисячі людей його дивилися по телебаченню.

Окрім іноземних зірок, на концерті виступали й українці, зокрема Джамала зі своєю піснею 1944.

– Дуже дякую всім музикантам за підтримку України, за те, що стоїте разом з Україною, бо це справді важливо для нас, — сказала вона.

Крім того, глядачам показали відеозапис виступу українського скрипаля Іллі Бондаренка, який зіграв просто в укритті.

Окрім мільйонів фунтів громадських пожертв, мовники пожертвували приблизно 3 млн фунтів стерлінгів доходу від реклами. Ще 250 тис. фунтів стерлінгів було отримано від продажу квитків.

Раніше український гурт Антитіла опублікували відео, на якому вони у військовій формі пропонують виступити на концерті в прямому ефірі з Києва. Однак організатори відмовились від їхньої пропозиції.