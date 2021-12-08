Грудень ознаменується не лише підготовкою до Нового року, а й корпоративами, тематичними вечірками. Часто на такі заходи запрошують відомих артистів. Проте задоволення це не з дешевих.

Варто уточнити такий момент, що напередодні Нового року цінники артистів можуть зростати. Зазвичай на 10-30%. Однак ще існує безліч факторів, які можуть вплинути на вартість виступу. Зокрема це зал, в якому проходить захід, запити замовника (наприклад, комусь непринципово бачити балет, а комусь без нього нудно). У вартість виступу не входить і побутовий та технічний райдер.

Багатьом захочеться захейтити артистів, мовляв, які величезні гроші вони гребуть лопатою. Втім, реальність дещо інша. Українські артисти не заробляють великих грошей на концертах, особливо під час карантину, на стримінгу теж особливо не розживешся, бо наші громадяни й досі залишаються прихильниками піратського контенту. Тому корпоративи залишаються одним із головних джерел доходу. З гонорарів артистам потрібно заплатити податки, до того ж видати зарплату усім причетним до виступу, а команди можуть бути різні: від трьох до 15 осіб. І це найочевидніші речі.

Тим, хто любить рок-музику, доведеться враховувати зал, в якому проходитиме захід, адже розмістити всі інструменти та гурт не так вже й просто. Наприклад, за 45-хвилинний виступ гурту БЕZ Обмежень доведеться заплатити $10 тис. Концерт від The Hardkiss коштуватиме дорожче – $15 тис.

Виступ рок-гурту Друга ріка вартуватиме близько $6,5 тис., а СКАЙ – $8 тис. За 45-хвилинний концерт Бумбокс доведеться викласти від $20 тис. А ось народні улюбленці Воплі Відоплясова розважатимуть Танцями від $12 тис.

Також в Україні багато молодих виконавиць, готових влаштувати чудове шоу. Зокрема, інтернет-сенсація Jerry Heil заспіває за $4,5 тис.

Аліна Паш, яка цього року навіть встигла записати трек з бельгійським діджеєм Apashe, виступить за $4,4 тис.

Виступ Холостячки Злати Огнєвіч дещо дорожчий – $7 тис.

$10 тис. – гонорар для гуртів Kazka, Onuka, і для Джамали.

Попри те, що колектив НеАнгели офіційно розпався, а стосунки між двома солістками не можна назвати дружніми, гурт продовжує виступати на корпоративах. Їхній виступ коштує близько $15 тис.

Колектив Mozgi вміє влаштувати рейв навіть для самої консервативної публіки, тому якщо хочете потанцювати під Вертолет або згадати колишнього під Любовь, доведеться викласти $20 тис.

У 2021 році Надя Дорофеєва відзначилася своєю продуктивністю. Співачка і альбом записала, і сольник дала, і філ зі Скриптонітом презентувала, і встигла знятися у низці ТВ-шоу. Тому й гонорар у неї один із найбільших – $20 тис.

Ще однією вкрай продуктивною співачкою була Тіна Кароль, яка різко розвернула свою кар’єру в інший бік. Тому доказ – її новий альбом. Також вона всім в Україні показала, як треба робити live-шоу, щоб і звук був живий, і водночас не забувати про видовище. За 45-хвилинний виступ Тіни Кароль доведеться викласти від $25 тис.

Оля Полякова багато разів розповідала, як розпалює публіку на корпоративах. Її енергії на багатьох вистачить, тож, якщо хочете побачити Королеву ночі в дії, доведеться викласти від $25 тис.

Maruv за останні два роки в Україні дала лише кілька концертів, однак вона не приховує, що приїжджає на батьківщину з камерними виступами. А коштують вони також від $25 тис.

Яка українська тусовка без пісень Вєрки Сєрдючки? Можна, звичайно, в записі поставити, але краще побачити виступ легенди наживо. Ба більше, до Нового року Сердючка презентувала новий трек. Коштуватиме це від $25 тис.

Один із найбільших гонорарів – у Івана Дорна. За 45-хвилинний виступ доведеться заплатити близько $30 тис.

Охочим послухати Макса Барських, який цього року презентував кілька нових синглів, тим самим оновивши кар’єру, доведеться викласти $35 тис.

Також $35 тис. коштує виступ популярного українського виконавця Дмитра Монатика.