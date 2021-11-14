Оскільки життя уродженки України Ольги Куриленко до початку її слави було дуже драматичним, для багатьох не стало сюрпризом, що вона звернулася до акторської професії після гучної кар’єри міжнародної моделі. Виросла в бідності після розлучення батьків, її сім’я насилу зводила кінці з кінцями, коли Ольга була в підлітковому віці, але після випадкової зустрічі з агентом, до 18 років обличчя Куриленко красувалося на обкладинках великих міжнародних видань.

Після кількох років роботи для провідних косметичних компаній та будинків моди, вона дебютувала на екрані у 2005 році. До дня народження акторки ми зібрали список найкращих фільмів з Ольгою Куриленко.

1. Квант милосердя / Quantum of Solace (2008)

У Кванті милосердя Джеймс Бонд досі настільки вражений зрадою Веспер Лінд у Казино Рояль, що його керівниця М (Джуді Денч) запитує себе, чи може вона довіряти йому, щоб він не зловживав своїм надзвичайно привілейованим і чутливим становищем. Це питання довіри стає вирішальним, коли саму М зраджує один із її найближчих помічників, і Бонд вирушає на пошуки таємничої організації, на яку працював зрадник.

У ході свого розслідування агент 007 зустрічає болівійську шпигунку (Ольга Куриленко), у якої плани помсти схожі на його власні, виходить на магната (Матьє Амальрік), який керує смертоносною міжнародною організацією, і після кількох жорстоких зіткнень втрачає довіру своїх босів у Лондоні.

2. Смерть Сталіна / The Death of Stalin (2017)

Дія сатиричної комедії відбувається у Москві в 1953 році, коли безжальний диктатор Йосип Сталін (Едріан Маклафлін) щойно помер, а його найближчі радники не знають, хто має стати його наступником. Марний, неефективний Георгій Маленков (Джеффрі Тембор) обраний новим лідером комуністичної партії елітною радою, до якої входять Микита Хрущов (Стів Бушемі) та Лаврентій Берія (Саймон Рассел Біл), але невдовзі кілька партійних урядовців починають боротися за власні плани.

3. Сім психопатів / Seven Psychopaths (2012)

Колін Фаррелл у мета-фантастичній ролі міцно питущого ірландського сценариста на ім’я Мартін, який насилу береться до роботи над своїм новим проектом – сценарієм під назвою Сім психопатів. Його найкращий друг Біллі Бікл (Сем Рокуелл) намагається допомогти йому, коли не займається викраденням собак разом зі своїм партнером Гансом Кісловськи (Крістофер Вокен). Після того, як Бікл і Ганс викрадають собаку породи ши-тцу, що належить жорстокому гангстеру Чарлі Костелло (Вуді Гаррельсон), Мартін виявляється втягнутим у цю справу.

4. Облівіон / Oblivion (2013)

Надворі 2077 рік. Земля – ​​безплідна пустка, результат конфлікту з іншопланетянами, що стався 60 років тому. Людство виграло війну, але втратило планету – ті, що вижили, втекли на Титан, де заснували колонію. За опроміненими залишками рідного світу стежать кілька дронів та їхні люди-доглядачі. Тим часом ворог не був повністю знищений.

Ізольовані люди, що вижили, ховаються в руїнах старих міст і час від часу нападають на дронів та виводять їх з ладу. Величезні летючі конверсійні станції були створені для перетворення води на пару і відправлення її на Титан для забезпечення колонії енергією.

Головний герой – колишній солдат на ім’я Джек (Том Круз), який займається лагодженням літальних апаратів. Якось Джек виявляє космічний корабель, що зазнав аварії, а в ньому – таємничу жінку (Ольга Куриленко). Розмова з нею породжує безліч питань, на які герою тепер просто необхідно знайти відповіді.

5. Чоловік, який вбив Дон Кіхота / The Man Who Killed Don Quixote (2018)

За сюжетом Тобі (Адам Драйвер), нудний, але високооплачуваний режисер блискучої телевізійної реклами, приїжджає до Іспанії, щоб зробити кампанію з продажу горілки, в якій використовується фігура Кіхота. Якось уночі він виявляє, що хтось продає контрафактний DVD із записом його дипломного фільму 10-річної давнини – адаптації Кіхота, яку він зняв із друзями та непрофесійними акторами у сусідньому селі.

Сподіваючись віднайти ідеалізм і пристрасть своєї юності, він вирушає в це містечко (яке називається Суеньос, що означає мрії) і виявляє, що його фільм, знятий там у ті часи, безповоротно змінив життя людей.

6. Ідеальний день, щоб померти / A Perfect Day (2015)

Ветерани гуманітарної допомоги Мамбру (Бенісіо дель Торо) та Бі (Тім Роббінс), а також новачок Софі (Мелані Тьєррі) у супроводі перекладача Даміра (Федя Штукан) намагаються дістати труп із колодязя десь у колишній Югославії наприкінці війни. Перша спроба не вдається, тому що порвалася мотузка, і вони вирушають на пошуки іншої мотузки, що виявляється складнішим, ніж очікувалося. До них приєднуються колишня кохана Мамбру Катя (Ольга Куриленко) та молодий місцевий хлопець на ім’я Нікола.

7. Шукач води / The Water Diviner (2014)

Події фільму розгортаються у 1919 році. Це історія про австралійця (Рассел Кроу), який вирушає на півострів Галліполі, де під час Першої світової війни проходила запекла битва, щоб розшукати тіла своїх загиблих синів. І несподівано для себе він знаходить надію там, де і не сподівався її знайти.