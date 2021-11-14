Поскольку жизнь уроженки Украины Ольги Куриленко до начала ее славы была очень драматичной, для многих не стало сюрпризом, что она обратилась к актерской профессии после громкой карьеры международной модели. Она росла в бедности после развода родителей, ее семья с трудом сводила концы с концами, когда Ольга была в подростковом возрасте, но после случайной встречи с агентом, к 18 годам лицо Куриленко красовалось на обложках крупных международных изданий.

После нескольких лет работы для ведущих косметических компаний и домов моды, она дебютировала на экране в 2005 году. В честь дня рождения актрисы мы собрали список лучших фильмов с Ольгой Куриленко.

1. Квант милосердия / Quantum of Solace (2008)

В Кванте милосердия Джеймс Бонд все еще настолько уязвлен предательством Веспер Линд в Казино Рояль, что его начальница М (Джуди Денч) задается вопросом, может ли она доверять ему, чтобы он не злоупотреблял своим чрезвычайно привилегированным и чувствительным положением. Этот вопрос доверия становится решающим, когда саму М предает один из ее ближайших помощников, и Бонд отправляется на поиски таинственной организации, на которую работал предатель.

В ходе своего расследования агент 007 встречает боливийскую шпионку (Ольга Куриленко), у которой планы мести похожи на его собственные, выходит на магната (Матье Амальрик), который управляет смертоносной международной организацией, и после нескольких жестоких столкновений теряет доверие своих боссов в Лондоне.

2. Смерть Сталина / The Death of Stalin (2017)

Действие сатирической комедии происходит в Москве в 1953 году, когда безжалостный диктатор Иосиф Сталин (Эдриан Маклафлин) только что умер, а его ближайшие советники не знают, кто должен стать его преемником. Тщетный, неэффективный Георгий Маленков (Джеффри Тэмбор) выбран новым лидером коммунистической партии элитным советом, в который входят Никита Хрущев (Стив Бушеми) и Лаврентий Берия (Саймон Рассел Бил), но вскоре несколько партийных чиновников начинают бороться за собственные планы.

3. Семь психопатов / Seven Psychopaths (2012)

Колин Фаррелл в мета-фантастической роли крепко пьющего ирландского сценариста по имени Мартин, который с трудом приступает к работе над своим новым проектом — сценарием под названием Семь психопатов. Его лучший друг Билли Бикл (Сэм Рокуэлл) пытается помочь ему, когда не занимается похищением собак вместе со своим партнером Гансом Кисловски (Кристофер Уокен). После того, как Бикл и Ганс похищают собаку породы ши-тцу, принадлежащую жестокому гангстеру Чарли Костелло (Вуди Харрельсон), Мартин оказывается втянутым в это дело.

4. Обливион / Oblivion (2013)

На дворе 2077 год. Земля — бесплодная пустошь, результат конфликта с инопланетянами, произошедшего 60 лет назад. Человечество выиграло войну, но потеряло планету — выжившие бежали на Титан, где основали колонию. За облученными остатками родного мира следят несколько дронов и их люди-смотрители. Между тем, враг не был полностью уничтожен.

Изолированные выжившие скрываются в руинах старых городов и время от времени нападают на дронов и выводят их из строя. Огромные парящие конверсионные станции были созданы для превращения воды в пар и отправки его на Титан для обеспечения колонии энергией.

Главный герой — бывший солдат по имени Джек (Том Круз), занимающийся починкой летательных аппаратов. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нем — таинственную женщину (Ольга Куриленко). Разговор с ней порождает большое количество вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы.

5. Человек, который убил Дон Кихота / The Man Who Killed Don Quixote (2018)

По сюжету Тоби (Адам Драйвер), скучающий, но высокооплачиваемый режиссер блестящей телевизионной рекламы, приезжает в Испанию, чтобы сделать кампанию по продаже водки, в которой используется фигура Кихота. Однажды ночью он обнаруживает, что кто-то продает контрафактный DVD с записью его дипломного фильма 10-летней давности — адаптации Кихота, которую он снял с друзьями и непрофессиональными актерами в соседней деревне.

Надеясь вновь обрести идеализм и страсть своей юности, он отправляется в этот городок (который называется Суэньос, что означает мечты) и обнаруживает, что его фильм, снятый там в те времена, безвозвратно изменил жизнь людей.

6. Идеальный день, чтобы умереть / A Perfect Day (2015)

Ветераны гуманитарной помощи Мамбру (Бенисио дель Торо) и Би (Тим Роббинс), а также новичок Софи (Мелани Тьерри) в сопровождении переводчика Дамира (Федя Штукан) пытаются достать труп из колодца где-то в бывшей Югославии в конце югославских войн. Первая попытка не удается, потому что порвалась веревка, и они отправляются на поиски другой веревки, что оказывается сложнее, чем ожидалось. К ним присоединяются бывшая возлюбленная Мамбру Катя (Ольга Куриленко) и молодой местный парень по имени Никола.

7. Искатель воды / The Water Diviner (2014)

Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это история об австралийце (Рассел Кроу), который отправляется на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила ожесточенная битва, чтобы разыскать тела своих погибших сыновей. И неожиданно для себя он обретает надежду там, где и не надеялся ее найти.