Багато наречених вважають, що красивий весільний манікюр – не менш важливий, ніж сукня, обручка, туфлі та макіяж. Він добре доповнює образ і робить його завершеним. Весільний манікюр 2023: який колір та форму вибрати – читайте у матеріалі.

Форма нігтів весільного манікюру 2023

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Цього року наймоднішою формою нігтів буде м’який квадрат.

Зараз дивляться

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Його можна зробити як для довгих, так і для середніх нігтів. Також у моді будуть такі форми:

овал;

квадрат;

мигдаль.

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Весільний манікюр 2023: кольоровий нейл-арт

Стилістика весільної урочистості може мати на увазі домінування певного відтінку в декорі або букеті.

І цим варто скористатися, створивши модний весільний манікюр у кольоровому варіанті. Не бійтеся яскравого покриття у весільному дизайні – фіолетовий, блакитний, м’ятний і навіть червоний допустимі, якщо ваш образ нареченої гармоніюватиме з усіма складовими весільної урочистості.

Весільний дизайн нігтів зі стразами у стилі мінімалізм

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Незамінною складовою модного весільного дизайну манікюру будуть стрази та камінці у всій їхній різноманітності – від прозорих до кольорових. Але найкраще додавати маленькі камінчики, робити один колір усіх нігтів.

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Красиво виклавши їх на нігтях, майстри демонструють чарівний весільний дизайн манікюру кристалами та камінцями у вигляді смужок, діагональних ліній, коронки та бантики, а також на завершення інших дизайнів.

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Модний манікюр нареченої з втиранням

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Доповнення модного манікюру втиранням завжди виглядає виразно, дозволяючи звернути увагу на руки. Модний весільний манікюр – не виняток.

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Підібравши ніжне перлове втирання або втирання в дзеркальному стилі, з кольоровим або голографічним ефектом, можна створити яскравий манікюр на весілля. При цьому допускається поєднання в модному весільному дизайні манікюру з втиранням інших технік – градієнта, розпису, ліплення.

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Мереживний весільний манікюр 2023

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Романтичність нігтів суттєво посилюється, якщо додати до модного дизайну мереживні елементи.

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Трендовий весільний манікюр стане ніжнішою з мереживами у різних стилях, якими можна акцентувати весільний омбре та френч, місячний та монохромний нюдовий манікюр нареченої.

Весільний манікюр 2023 у нюдових відтінках

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Більш лаконічного і напрочуд ніжного весільного манікюру, ніж відтінків, напевно, не існує. Простота нюдового дизайну дозволяє лише підкреслити природність і витонченість весільного вигляду нареченої.

Прикладів весільного дизайну у рішенні nude безліч – оформлення нігтів у стилі гілочками та мереживом, гліттером та паєтками.

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Гілочки та смужки в модному манікюрі нареченої

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Оригінальною ідеєю декорування нігтів у весільному нейл-арті 2023 будуть гілочки. З їхньою допомогою можна створити акцент на безіменному пальчику, промалювавши гілки гліттером, а також доповнивши їх смужками.

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Цікаво буде виглядати весільний нейл-арт з гілочками та смужками з різними покриттями – матовим та глянцевим одночасно.