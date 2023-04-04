Многие невесты считают, что красивый свадебный маникюр – не менее важен, чем платье, обручальное кольцо, туфли и макияж. Он отлично дополняет образ и делает его завершенным. Свадебный маникюр 2023: какой цвет и форму выбрать – читайте в материале.

Форма ногтей свадебного маникюра 2023

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В этом году самой модной формой ногтей будет мягкий квадрат.

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Его можно сделать как для длинных, так и средних ногтей. Также в моде будут такие формы:

овал;

квадрат;

миндаль.

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Свадебный маникюр 2023: цветной нейл-арт

Стилистика свадебного торжества может подразумевать доминирование определенного оттенка в декоре или букете.

И этим стоит воспользоваться, создав модный свадебный маникюр в цветном варианте.

Не бойтесь яркого покрытия в свадебном дизайне – лиловый, голубой, мятный и даже красный допустимы, если ваш образ невесты будет гармонировать со всеми составляющими свадебного торжества.

Свадебный дизайн ногтей со стразами в стиле минимализм

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Незаменимой составляющей модного свадебного дизайна маникюра будут стразы и камушки во всем их разнообразии – от прозрачных до цветных.

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Но лучше всего добавлять маленькие камушки, делать один цвет всех ногтей. Красиво выложив их на ногтях, мастера демонстрируют очаровательный свадебный дизайн маникюра кристаллами и камушками в виде полосок, диагональных линий, коронок и бантиков, а также в завершение иных дизайнов.

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Модный маникюр невесты с втиркой

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Дополнение модного маникюра втиркой всегда выглядит выразительно, позволяя обратить внимание на руки. Модный свадебный маникюр – не исключение.

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Подобрав нежную жемчужную втирку или втирку в зеркальном стиле, с цветным либо голографическим эффектом, можно создать яркий и сверкающий маникюр на свадьбу. При этом, допускается совмещение в модном свадебном дизайне маникюра с втиркой других техник – градиента, росписи, лепки.

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Кружевной свадебный маникюр

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Романтичность ногтей существенно усиливается, если прибавить в модный дизайн кружевные элементы.

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Трендовый свадебный маникюр станет нежней с кружевами в разны стилях, которыми можно акцентировать свадебный омбре и френч, лунный и монохромный нюдовый маникюр невесты.

Свадебный маникюр 2023 в нюдовых оттенках

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Более лаконичного и удивительно нежного свадебного маникюра, нежели оттенках, наверное, не существует. Простота нюдового дизайна позволяет всего лишь подчеркнуть естественность и изящность свадебного облика невесты.

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Примеров свадебного дизайна в решении nude огромное множество – оформление ногтей в стиле веточками и кружевом, глиттером и пайетками.

Веточки и полоски в модном маникюре невесты

Оригинальной идеей декорирования ноготков в свадебном нейл-арте 2023-2024 будут веточки. С их помощью можно создать акцент на безымянном пальчике, прорисовав ветви глиттером, а также дополнив их полосками.

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Интересно будет смотреться свадебный нейл-арт с веточками и полосками с разными покрытиями – матовым и глянцевым одновременно.