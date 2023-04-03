У тренді манікюру 2023 – витончені довгі нігті з гострими кінчиками. Такий манікюр на гострих нігтях виглядає у 2023 році модно, а не вульгарно. Який манікюр на гострі нігті зробити весною – читайте у матеріалі.
Весняний манікюр на гострі нігті 2023 року: френч
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Френч на гострій формі може бути різним. Адже французький манікюр на коротких нігтях і довгих – дуже відрізняється. Він ідеально вписується в гостру форму.
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Звичайно, класичний білий френч на гострих нігтях виконується дуже рідко через зовнішню непропорційність. Але використовувати його у поєднанні з різними доповненнями або на кількох нігтях – чудове рішення.
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Гострі нігті 2023: матовий топ
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Матове покриття дає бархатисту текстуру. Через це гострі нігті набувають більш глибокого ефекту. Матовий манікюр на гострих нігтях додасть статності та витонченості у ваш образ.
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Найвигідніше на гострих нігтях у матовій текстурі виглядають темні, холодні та класичні кольори. Такі як бордо, чорний, синій, марсала, сливовий. Темний матовий манікюр чудово поєднується зі стразами та блискітками.
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Гострі нігті зі стразами 2023
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Фон у вигляді гострих нігтів для страз виглядає дуже красиво. Адже на гострих нігтях багато місця, вони мають чіткі форми. Використовувати можна будь-які кольори й форми страз.
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Головне – не перестарайтеся. Найкраще розмістити стрази на кількох нігтях, тим самим акцентуючи їх.
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Манікюр на гострі нігті 2023 з блискітками
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Під блискітками маються на увазі блискучі елементи, блискучий гель-лак, і навіть – котяче око. На такій формі блискітки чудово доповнять оригінальний манікюр.
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До того ж з їх допомогою можна зробити жіночніший або спокійніший манікюр.
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Малюнки на гострі нігті 2023
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Розпис на гострих нігтях підійде на свято чи важливий захід.
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Це – чудовий спосіб зробити нігті ще оригінальнішими. Можна малювати на гострих нігтях квіти, банти, різноманітні цікаві елементи.
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