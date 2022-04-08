Співавтор і режисер тревел-шоу Орел та Решка Євген Синельников показав, який вигляд має розбомблений будинок його батьків у Гостомелі.

На особистій сторінці в Instagram Синельников оприлюднив серію фото, на яких можна побачити житло до та після приходу російських загарбників.

– Дякуємо російському світу, що “врятував” нашу сім’ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо, – написав він.

На першому фото Євген показав щасливу сім’ю, яка позує на сходах у затишній вітальні. Однак після приходу до міста окупантів, від кімнат залишилися лише руїни.

Судячи з фото руйнувань, загарбники поцілили просто у будинок, адже на стінах залишилися сліди пожежі, а стеля частково обвалилася.

Нагадаємо, що Євген Синельников понад тиждень перебував у полоні російських військ у власному домі в Бучі.

Разом із 9-річним сином і ще п’ятьма дітьми ведучому вдалося евакуюватися лише 10 березня. За словами Євгена, він пережив пекло – авіацію, кадирівців, артилерію та зустріч з ворогом у своєму будинку.