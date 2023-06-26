Весело, коли зірки принижують слабших: Дарина Вдовенко про реакцію натовпу на концерті Лободи

Дарина Вдовенко з концерту Лободи в Харкові розповіла про обійми та реакцію натовпу на спроби її образити з боку зірки. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV 16-річна дівчина розкрила, що насправді відбувалося.

– Коли я малювала цей плакат, їхала на концерт і стояла на фонтані – було страшно. У мене трусилися ноги, і дуже нервувала. Але чим більше я там стояла і спілкувалася з людьми, тим впевненіше почувалася, – зізналася Дарина.

Відомо, що Лобода обійняла дівчину, коли запитала про те, хто їй заплатив за цей плакат і візит на концерт.

– Це було неприємно. Це не дуже приємна людина для мене – як зовні, так і внутрішньо. До того ж, обійми були абсолютно недружніми – це відчувалося як презирство до мене, хоча у своїй публікації в Instagram Лобода говорила про протилежне, – додала Вдовенко.

16-річну дівчину здивувала реакція людей, яка спостерігала за інцидентом, – вони хіхікали та плескали в долоні. Для багатьох це виглядало як спектакль.

– Для них було весело спостерігати, як селебріті принижують молодшу і слабшу людину, – впевнена Дарина.

Дівчина не подаватиме на Лободу в поліцію, та й сама команда Світлани з нею не спілкувалася після концерту – врегулювати інцидент особисто ніхто не захотів.

Нагадаємо, що Лобода вибачилася перед Дарією за свої слова. Артистка заявила, що не хотіла образити своїми словами дівчину, яка прийшла на її концерт із плакатом. Світлана зізналася, що хоче бути корисною рідній країні, і намагається не вплутуватися в конфлікти.