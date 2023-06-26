Весело, когда звезды унижают более слабых: Дарина Вдовенко о реакции толпы на концерте Лободы

Дарина Вдовенко с концерта Лободы в Харькове рассказала об объятиях и реакции толпы на попытки ее обидеть со стороны звезды. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV 16-летняя девушка раскрыла, что на самом деле происходило.

— Когда я рисовала этот плакат, ехала на концерт и стояла на фонтане — было страшно. У меня трусились ноги, и очень нервничала. Но чем больше я там стояла и общалась с людьми, тем увереннее себя чувствовала, — призналась Дарина.

Известно, что Лобода обняла девушку, когда спросила о том, кто ей заплатил за этот плакат и визит на концерт.

— Это было неприятно. Это не очень приятный человек для меня — как внешне, так и внутренне. К тому же, объятия была абсолютно недружескими — это ощущалось как презрение ко мне, хотя в своей публикации в Instagram Лобода говорила об обратном, — добавила Вдовенко.

16-летнюю девушку удивила реакция людей, которая наблюдала за инцидентом — они хихикали и хлопали в ладоши. Для многих это выглядело как спектакль.

— Для них было весело наблюдать, как селебрити унижают младгего и более слабого человека, — уверена Дарина.

Девушка не будет подавать на Лободу в полицию, да и сама команда Светланы с ней не общалась после концерта — урегулировать инцидент лично никто не захотел.

Напомним, что Лобода извинилась перед Дарией за свои слова. Артистка заявила, что не хотела обидеть своими словами девушку, которая пришла на ее концерт с плакатом. Светлана призналась, что хочет быть полезной родной стране, и пытается не ввязываться в конфликты.