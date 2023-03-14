Музыкант из РФ Андрей Макаревич, который поддерживает Украину с 2014 года и критикует путинскую политику, высказался о российских пропагандистах и их манере подачи материала.

Из-за своей четкой позиции Макаревич нередко становится темой для обсуждения пропагандистов страны-агрессора, однако музыкант ясно дает понять, что ему абсолютно все равно.

— Как художник, я в первую очередь обращаю внимание на форму, а не на содержание. Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации — от государственных каналов до последней желтой листовки. Это даже не блатной язык — настоящие блатные так не разговаривают. Это язык шпаны из подворотни, — написал он в Facebook.

Андрей сделал вывод, что, судя по всему, “верхушка” РФ такую подачу одобряет.

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— Поэтому напрашиваются два варианта. Первый — это их язык общения. Второй — они полагают, что так разговаривает их электорат. И то, и другое восхитительно, — подытожил Макаревич.

Фото: Андрей Макаревич