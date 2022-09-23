Дружина російського рок-музиканта Андрія Макаревича Ейнат Кляйн знову висловила свою підтримку Україні.
В Instagram жінка оприлюднила спільне фото із п’ятимісячним сином Ейтаном. На кадрі жінка артиста тримає малюка на руках. Хлопчик у жовтому боді, сама Ейнат у блакитній кофті, що символізує прапор України.
Ба більше, під знімком Кляйн залишила напис українською мовою.
– Перемога буде за ними, – написала Ейнат.
У коментарях під фото підписники Кляйн подякували їм із чоловіком за підтримку нашої країни в повномасштабній війні з РФ.
- Дякую за підтримку, Ейнат, я з України!
- Привіт вам із Харкова!
- Україна переможе, бо правда за нею!
- Дякуємо вам!
- Дякуємо, залишатися людьми – рідкість!
- Слава Україні та її доблесним воїнам! – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, на початку вересня у РФ Андрія Макаревича визнали іноагентом. Сам музикант сказав, що це весела новина, проте робити нічого не планує.
Слід зазначити, що ще з 2014 року артист підтримує Україну.
Фото: Ейнат Кляйн