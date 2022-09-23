Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

У синьо-жовтих нарядах із сином: дружина Макаревича заговорила українською

23 Вересня 2022, 14:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У синьо-жовтих нарядах із сином: дружина Макаревича заговорила українською

Дружина російського рок-музиканта Андрія Макаревича Ейнат Кляйн знову висловила свою підтримку Україні.

В Instagram жінка оприлюднила спільне фото із п’ятимісячним сином Ейтаном. На кадрі жінка артиста тримає малюка на руках. Хлопчик у жовтому боді, сама Ейнат у блакитній кофті, що символізує прапор України.

Ба більше, під знімком Кляйн залишила напис українською мовою.

Зараз дивляться

– Перемога буде за ними, – написала Ейнат.

У коментарях під фото підписники Кляйн подякували їм із чоловіком за підтримку нашої країни в повномасштабній війні з РФ.

  • Дякую за підтримку, Ейнат, я з України!
  • Привіт вам із Харкова!
  • Україна переможе, бо правда за нею!
  • Дякуємо вам!
  • Дякуємо, залишатися людьми – рідкість!
  • Слава Україні та її доблесним воїнам! – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, на початку вересня у РФ Андрія Макаревича визнали іноагентом. Сам музикант сказав, що це весела новина, проте робити нічого не планує.

Слід зазначити, що ще з 2014 року артист підтримує Україну.

Читайте також:
У синьо-жовтих нарядах із сином: дружина Макаревича заговорила українськоюВ гитарный чемодан передатчик прячу: Макаревич записав пісню про включення до списку іноагентів

Фото: Ейнат Кляйн

Теги
Андрій Макаревич Підтримка України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь