Дружина російського рок-музиканта Андрія Макаревича Ейнат Кляйн знову висловила свою підтримку Україні.

В Instagram жінка оприлюднила спільне фото із п’ятимісячним сином Ейтаном. На кадрі жінка артиста тримає малюка на руках. Хлопчик у жовтому боді, сама Ейнат у блакитній кофті, що символізує прапор України.

Ба більше, під знімком Кляйн залишила напис українською мовою.

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– Перемога буде за ними, – написала Ейнат.

У коментарях під фото підписники Кляйн подякували їм із чоловіком за підтримку нашої країни в повномасштабній війні з РФ.

Дякую за підтримку, Ейнат, я з України!

Привіт вам із Харкова!

Україна переможе, бо правда за нею!

Дякуємо вам!

Дякуємо, залишатися людьми – рідкість!

Слава Україні та її доблесним воїнам! – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, на початку вересня у РФ Андрія Макаревича визнали іноагентом. Сам музикант сказав, що це весела новина, проте робити нічого не планує.

Слід зазначити, що ще з 2014 року артист підтримує Україну.

Фото: Ейнат Кляйн