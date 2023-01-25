Стильний і модний образ не завжди повинен складатися з останніх новинок моди, проте якщо хочеться йти у ногу з часом, потрібно знати антитренди.
Є такі речі, які знавці моди вже не рекомендують носити, а тому краще їх позбутися або відкласти до інших часів. Лайфстайл-стиліст та власниця бренду шкіряних сумок WineBag Олена Бринь назвала Фактам ICTV антитренди в гардеробі 2023 та пояснила, чому вони такими є.
Все плісоване. Часто можна помітити дрібно плісовані спідниці з масивною гумкою на поясі й такі ж сукні – вони повинні бути терміново утилізовані з вашого гардероба.
– Цей фасон зорово підвищує низ і в довжині міді, візуально забираючи зріст. Варто зазначити, що вони завжди були трохи короткими для повноцінної міді, – зазначила стиліст.
Замінити антитренд 2023 можна шовковою мідіспідницею-трапецією.
Легінси зі штрипками. Fast fashion, що не прижився. Вони не дуже зручні та малофункціональні, тому їх одягали лише з лоферами чи балетками.
– Давайте відверто, є набагато цікавіші варіанти для лоферів та балеток. Так що легінси також йдуть на смітник, – наголосила Олена.
Чоботи-гармошки з тканини або нубуку, а також усі ботфорти із замші.
У 2010 році це, ймовірно, було улюбленим взуттям модниць, які комбінували їх із міні та темно-коричневими колготами, і торік навіть було їхнє переосмислення у більш гранжовому стилі та шкірі, але все ж ні.
Залишились у тренді лише шкіряні чоботи-гармошки на шпильці, де складки утворені не штучно, а природно. Все інше – на смітник.
Куртка з хутром. Саме та зручна куртка, яка висить уже багато років у гардеробі.
– Я про те саме хутро, яке огорнуло капюшон. Ба більше, навіть без нього її теж не варто носити. Застаріла, багато акцентів, і виходить образ, який має дешевий вигляд. Вердикт – звалище, – наголосила стиліст.
Джемпер із коротким рукавом. Безрукавки – так, джемпери, які мають вигляд футболок – ні. Ця модель “ріже” руку і не дуже практична. Вона робить образ ще й важчим і насправді погано виглядає зі спідницями, як багато хто любить носити.