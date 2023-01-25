Стильный и модный образ не всегда должен состоять из последних новинок моды, однако если хочется идти в ногу со временем, нужно знать антитренды.

Есть такие вещи, которые знатоки моды уже не рекомендуют носить, а потому лучше от них избавиться или отложить до других времен. Лайфстайл-стилист и владелица бренда кожаных сумок WineBag Елена Брынь назвала Фактам ICTV антитренды в гардеробе 2023 и объяснила, почему они таковыми являются.

Все плиссованное. Часто можно заметить мелко плиссированные юбки с массивной резинкой на поясе и такие же платья — они должны быть срочно утилизированы из вашего гардероба.

Сейчас смотрят — Этот фасон зрительно увеличивает низ и в длине миди, зрительно забирая рост. Стоит отметить, что они всегда были немного коротки для полноценного миди, — отметила стилист. Заменить антитренд 2023 можно шелковой миди-юбкой-трапецией. Переглянути цей допис в Instagram Леггинсы со штрипками. Fast fashion, который не прижился. Они не очень удобные и малофункциональные, потому их одевали только с лоферами или балетками. — Давайте откровенно, есть много гораздо более интересных вариантов для лоферов и балеток. Так что леггинсы также идут в мусорку, — подчеркнула Елена. Переглянути цей допис в Instagram Сапоги-гармошки из ткани или нубука, а также все ботфорты из замши. В 2010 году это, вероятно, была любимая обувь модниц, которые комбинировали их с мини и темно-коричневыми колготами, и в прошлом году даже было их переосмысление в более гранжевом стиле и коже, но все же нет. Остались в тренде только кожаные сапоги-гармошки на шпильке, где складки образованы не искусственно, а естественно. Все остальное – в мусорку. Переглянути цей допис в Instagram Куртка с мехом. Та самая удобная куртка, которая висит уже много лет в гардеробе. — Я о том самом мехе, который окутал капюшон. Более того, даже без него она тоже неносибельна. Устаревшая, много акцентов и сильно дешевит образ. Вердикт – свалка, — подчеркнула стилист. Переглянути цей допис в Instagram Джемперы с коротким рукавом. Безрукавки — да, джемперы, которые имеют вид футболок — нет. Эта модель “режет” руку и не очень практична. Она делает образ еще и тяжелее и на самом деле плохо выглядит с юбками, как многие любят носить. Переглянути цей допис в Instagram Читайте также: От нюда до многослойности: что будет в моде в 2023 году

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