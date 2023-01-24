У 2023 році в моді пануватиме різноманіття – від класичного нюду до яскравих і багатошарових луків, каже дизайнер Андре Тан.

Серед найочікуваніших тенденцій – шуби, шкіра, корсети, білі майки та багато іншого. Детальніше про тренди в моді 2023 – в матеріалі.

Культовою річчю моди 2023 стане проста біла майка-алкоголічка. Поєднувати її можно з будь-яким низом, а носити – просто на голе тіло. Безпрограшна комбінація – з улюбленими джинсами.

Зараз дивляться Паєтки залишаються у моді в 2023 році. – Сміливо купуємо сукні актуального відтінку. Раджу звернути увагу на ніжно-блакитні, лазурні кольори, – зазначає Андре Тан. Рекомендує носити з трендовими ботфортами та оверсайз-шубами зі штучного хутра. Переглянути цей допис в Instagram Мастхев у абсолютно будь-якому гардеробі – широкі штани та джинси. Носити краще з обтислим верхом, наприклад – боді, кроп-сорочками, светрами чи з сексуальними корсетами, бра. Стильним рішенням на весну-літо 2023 стане одяг із воланами та буфами. Це можуть бути сукні, блузи, пальта. – Легкість, ніжність, витонченість та стиль – ось про що цей тренд, – наголошує дизайнер. Оверсайз-бомбери. Цього року у тренді подовженні моделі та варіанти із незвичних тканин, прикрашених вишивкою чи декором. Також раніше Андре Тан казав, що у трендах 2023 року будуть екошуби – як класичні варіанти, так і кольорові моделі оверсайз. Джинсова класика. Денім на п’єдесталі вже кілька років, і цей рік не виняток. Маскулінність, а саме комплекти, наприклад – брючні костюми. Шкіра також ще довго буде у тренді й лише набиратиме обертів. Наприклад, косухи, штани. Актуальними є оверсайз-моделі. Корсети допоможуть підкреслити талію. Їх можна носити на сукні, сорочки чи оголене тіло. Переглянути цей допис в Instagram Читайте також: Нададуть вишуканості та зібраності. 5 речей, які мають бути в гардеробі 2023

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