У 2023 році в моді пануватиме різноманіття – від класичного нюду до яскравих і багатошарових луків, каже дизайнер Андре Тан.
Серед найочікуваніших тенденцій – шуби, шкіра, корсети, білі майки та багато іншого. Детальніше про тренди в моді 2023 – в матеріалі.
Культовою річчю моди 2023 стане проста біла майка-алкоголічка. Поєднувати її можно з будь-яким низом, а носити – просто на голе тіло. Безпрограшна комбінація – з улюбленими джинсами.
Паєтки залишаються у моді в 2023 році.
– Сміливо купуємо сукні актуального відтінку. Раджу звернути увагу на ніжно-блакитні, лазурні кольори, – зазначає Андре Тан.
Рекомендує носити з трендовими ботфортами та оверсайз-шубами зі штучного хутра.
Мастхев у абсолютно будь-якому гардеробі – широкі штани та джинси. Носити краще з обтислим верхом, наприклад – боді, кроп-сорочками, светрами чи з сексуальними корсетами, бра.
Стильним рішенням на весну-літо 2023 стане одяг із воланами та буфами. Це можуть бути сукні, блузи, пальта.
– Легкість, ніжність, витонченість та стиль – ось про що цей тренд, – наголошує дизайнер.
Оверсайз-бомбери. Цього року у тренді подовженні моделі та варіанти із незвичних тканин, прикрашених вишивкою чи декором.
Також раніше Андре Тан казав, що у трендах 2023 року будуть екошуби – як класичні варіанти, так і кольорові моделі оверсайз.
Джинсова класика. Денім на п’єдесталі вже кілька років, і цей рік не виняток.
Маскулінність, а саме комплекти, наприклад – брючні костюми.
Шкіра також ще довго буде у тренді й лише набиратиме обертів. Наприклад, косухи, штани. Актуальними є оверсайз-моделі.
Корсети допоможуть підкреслити талію. Їх можна носити на сукні, сорочки чи оголене тіло.