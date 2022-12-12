12 Грудня 2022, 18:04 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила претендентів 80-ї кінопремії Золотий глобус. Саме нагородження відбудеться 10 січня. Так, в категорії Найкращий фільм виявився Аватар: Шлях води, в Найкращих серіалах – гучний Венздей, серед Найкращих режисерів – Джеймс Кемерон і Баз Лурман. Список номінантів на премію Золотий глобус Зараз дивляться Найкращий фільм (драма): Аватар: Шлях води

ТАР

Топ Ган: Меверік

Фабельмани

Елвіс Найкращий фільм в жанрі комедія, мюзикл: Банши Інішерина

Вавилон

Все скрізь і відразу

Ножі наголо: Скляна цибуля

Трикутник смутку Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шейнерт (Все скрізь і відразу)

Джеймс Кемерон (Аватар: Шлях води)

Баз Лурман (Елвіс)

Мартін МакДона (Банши Інішерина)

Стівен Спілберг (Фабельмани) Найкраща акторка – драма: Кейт Бланшетт – ТАР

Ана де Армас – Блондинка

Віола Девіс – Жінка-король

Олівія Колман – Імперія світла

Мішель Вільямс – Фабельмани Найкращий актор – драма: Остін Батлер – Елвіс

Г’ю Джекман – Син

Білл Наї – Жити

Джеремі Поуп – Перевірка

Брендан Фрейзер – Кіт Найкраща акторка – комедія, мюзикл: Мішель Йео – Все скрізь і відразу

Леслі Менвілл – Місіс Гарріс їде у Париж

Марго Роббі – Вавилон

Аня Тейлор-Джой – Меню

Емма Томпсон – Любов за викликом Найкращий актор – комедія, мюзикл: Адам Драйвер – Білий шум

Дієго Калва – Вавилон

Денієл Крейґ – Ножі наголо: Скляна цибуля

Рейф Файнс – Меню

Колін Фаррелл – Банши Інішерина Найкраща акторка другого плану: Анжела Бассетт – Чорна Пантера: Ваканда назавжди

Доллі де Леон – Трикутник смутку

Керрі Кондон – Банши Інішерина

Джеймі Лі Кертіс – Все скрізь і відразу

Кері Малліган – Її правда Найкращий актор другого плану: Брендан Глісон – Банші Інішеріна

Баррі Кеоган – Банши Інішерина

Ке Хюї Куан – Все скрізь і відразу

Бред Пітт – Вавилон

Едді Редмейн – Добрий медбрат Найкращий сценарій: Банші Інішеріна – Мартін МакДона

Все скрізь і відразу – Ден Кван, Деніел Шайнерт

Так кажуть жінки – Сара Поллі

ТАР – Тодд Філд

Фабельмани – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер Найкращий міжнародний фільм: Аргентина, 1985 – Аргентина

Близько – Бельгія

На Західному фронті без змін – Німеччина

Рішення піти – Південна Корея

RRR: поруч реве революція – Індія Найкращий анімаційний фільм: Іну-О: Народження легенди

Кіт у чоботях: останнє бажання

Марсель, черепашка в черевиках

Піноккіо Гільєрмо дель Торо

Я червонію Найкращий телесеріал – драма: Корона

Дім Дракона

Краще телефонуйте Солу

Озарк

Поділ Найкращий телесеріал в жанрі комедія, мюзикл: Ведмідь

Початкова школа Ебботта

Вбивства в одній будівлі

Венздей

Хитрість Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм: Білий лотос

Вибула

Монстр: Історія Джеффрі Дамера

Пем і Томмі

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