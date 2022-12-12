Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила претендентів 80-ї кінопремії Золотий глобус. Саме нагородження відбудеться 10 січня.
Так, в категорії Найкращий фільм виявився Аватар: Шлях води, в Найкращих серіалах – гучний Венздей, серед Найкращих режисерів – Джеймс Кемерон і Баз Лурман.
Список номінантів на премію Золотий глобус
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Найкращий фільм (драма):
- Аватар: Шлях води
- ТАР
- Топ Ган: Меверік
- Фабельмани
- Елвіс
Найкращий фільм в жанрі комедія, мюзикл:
- Банши Інішерина
- Вавилон
- Все скрізь і відразу
- Ножі наголо: Скляна цибуля
- Трикутник смутку
Найкращий режисер:
- Ден Кван, Деніел Шейнерт (Все скрізь і відразу)
- Джеймс Кемерон (Аватар: Шлях води)
- Баз Лурман (Елвіс)
- Мартін МакДона (Банши Інішерина)
- Стівен Спілберг (Фабельмани)
Найкраща акторка – драма:
- Кейт Бланшетт – ТАР
- Ана де Армас – Блондинка
- Віола Девіс – Жінка-король
- Олівія Колман – Імперія світла
- Мішель Вільямс – Фабельмани
Найкращий актор – драма:
- Остін Батлер – Елвіс
- Г’ю Джекман – Син
- Білл Наї – Жити
- Джеремі Поуп – Перевірка
- Брендан Фрейзер – Кіт
Найкраща акторка – комедія, мюзикл:
- Мішель Йео – Все скрізь і відразу
- Леслі Менвілл – Місіс Гарріс їде у Париж
- Марго Роббі – Вавилон
- Аня Тейлор-Джой – Меню
- Емма Томпсон – Любов за викликом
Найкращий актор – комедія, мюзикл:
- Адам Драйвер – Білий шум
- Дієго Калва – Вавилон
- Денієл Крейґ – Ножі наголо: Скляна цибуля
- Рейф Файнс – Меню
- Колін Фаррелл – Банши Інішерина
Найкраща акторка другого плану:
- Анжела Бассетт – Чорна Пантера: Ваканда назавжди
- Доллі де Леон – Трикутник смутку
- Керрі Кондон – Банши Інішерина
- Джеймі Лі Кертіс – Все скрізь і відразу
- Кері Малліган – Її правда
Найкращий актор другого плану:
- Брендан Глісон – Банші Інішеріна
- Баррі Кеоган – Банши Інішерина
- Ке Хюї Куан – Все скрізь і відразу
- Бред Пітт – Вавилон
- Едді Редмейн – Добрий медбрат
Найкращий сценарій:
- Банші Інішеріна – Мартін МакДона
- Все скрізь і відразу – Ден Кван, Деніел Шайнерт
- Так кажуть жінки – Сара Поллі
- ТАР – Тодд Філд
- Фабельмани – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер
Найкращий міжнародний фільм:
- Аргентина, 1985 – Аргентина
- Близько – Бельгія
- На Західному фронті без змін – Німеччина
- Рішення піти – Південна Корея
- RRR: поруч реве революція – Індія
Найкращий анімаційний фільм:
- Іну-О: Народження легенди
- Кіт у чоботях: останнє бажання
- Марсель, черепашка в черевиках
- Піноккіо Гільєрмо дель Торо
- Я червонію
Найкращий телесеріал – драма:
- Корона
- Дім Дракона
- Краще телефонуйте Солу
- Озарк
- Поділ
Найкращий телесеріал в жанрі комедія, мюзикл:
- Ведмідь
- Початкова школа Ебботта
- Вбивства в одній будівлі
- Венздей
- Хитрість
Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм:
- Білий лотос
- Вибула
- Монстр: Історія Джеффрі Дамера
- Пем і Томмі
- Чорний птах
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