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Кіно та серіали

Венздей, Аватар, Дім Дракона: премія Золотий глобус оголосила номінантів

12 Грудня 2022, 18:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Венздей, Аватар, Дім Дракона: премія Золотий глобус оголосила номінантів
Джерело: Getty Images

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила претендентів 80-ї кінопремії Золотий глобус. Саме нагородження відбудеться 10 січня.

Так, в категорії Найкращий фільм виявився Аватар: Шлях води, в Найкращих серіалах – гучний Венздей, серед Найкращих режисерів – Джеймс Кемерон і Баз Лурман.

Список номінантів на премію Золотий глобус

 

Зараз дивляться

Найкращий фільм (драма):

  • Аватар: Шлях води
  • ТАР
  • Топ Ган: Меверік
  • Фабельмани
  • Елвіс

Найкращий фільм в жанрі комедія, мюзикл:

  • Банши Інішерина
  • Вавилон
  • Все скрізь і відразу
  • Ножі наголо: Скляна цибуля
  • Трикутник смутку

Найкращий режисер:

  • Ден Кван, Деніел Шейнерт (Все скрізь і відразу)
  • Джеймс Кемерон (Аватар: Шлях води)
  • Баз Лурман (Елвіс)
  • Мартін МакДона (Банши Інішерина)
  • Стівен Спілберг (Фабельмани)

Найкраща акторка – драма:

  • Кейт Бланшетт – ТАР
  • Ана де Армас – Блондинка
  • Віола Девіс – Жінка-король
  • Олівія Колман – Імперія світла
  • Мішель Вільямс – Фабельмани

Найкращий актор – драма:

  • Остін Батлер – Елвіс
  • Г’ю Джекман – Син
  • Білл Наї – Жити
  • Джеремі Поуп – Перевірка
  • Брендан Фрейзер – Кіт

Найкраща акторка – комедія, мюзикл:

  • Мішель Йео – Все скрізь і відразу
  • Леслі Менвілл – Місіс Гарріс їде у Париж
  • Марго Роббі – Вавилон
  • Аня Тейлор-Джой – Меню
  • Емма Томпсон – Любов за викликом

Найкращий актор – комедія, мюзикл:

  • Адам Драйвер – Білий шум
  • Дієго Калва – Вавилон
  • Денієл Крейґ – Ножі наголо: Скляна цибуля
  • Рейф Файнс – Меню
  • Колін Фаррелл – Банши Інішерина

Найкраща акторка другого плану:

  • Анжела Бассетт – Чорна Пантера: Ваканда назавжди
  • Доллі де Леон – Трикутник смутку
  • Керрі Кондон – Банши Інішерина
  • Джеймі Лі Кертіс – Все скрізь і відразу
  • Кері Малліган – Її правда

Найкращий актор другого плану:

  • Брендан Глісон – Банші Інішеріна
  • Баррі Кеоган – Банши Інішерина
  • Ке Хюї Куан – Все скрізь і відразу
  • Бред Пітт – Вавилон
  • Едді Редмейн – Добрий медбрат

Найкращий сценарій:

  • Банші Інішеріна – Мартін МакДона
  • Все скрізь і відразу – Ден Кван, Деніел Шайнерт
  • Так кажуть жінки – Сара Поллі
  • ТАР – Тодд Філд
  • Фабельмани – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер

Найкращий міжнародний фільм:

  • Аргентина, 1985 – Аргентина
  • Близько – Бельгія
  • На Західному фронті без змін – Німеччина
  • Рішення піти – Південна Корея
  • RRR: поруч реве революція – Індія

Найкращий анімаційний фільм:

  • Іну-О: Народження легенди
  • Кіт у чоботях: останнє бажання
  • Марсель, черепашка в черевиках
  • Піноккіо Гільєрмо дель Торо
  • Я червонію

Найкращий телесеріал – драма:

  • Корона
  • Дім Дракона
  • Краще телефонуйте Солу
  • Озарк
  • Поділ

Найкращий телесеріал в жанрі комедія, мюзикл:

  • Ведмідь
  • Початкова школа Ебботта
  • Вбивства в одній будівлі
  • Венздей
  • Хитрість

Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм:

  • Білий лотос
  • Вибула
  • Монстр: Історія Джеффрі Дамера
  • Пем і Томмі
  • Чорний птах
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