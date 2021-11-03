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Великі жінки: Донателла Версаче показала архівне фото з Анною Вінтур

3 Листопада 2021, 20:02 Каріна Зуєва
Великі жінки: Донателла Версаче показала архівне фото з Анною Вінтур
Джерело: Depositphotos

Італійська модельєр і головна дизайнерка модного будинку Versace Донателла Версаче показала себе і головну редакторку американського видання Vogue Анну Вінтур у молодості.

В Instagram Донателла опублікувала серію фото, на яких порівняла їх із Анною в минулому та теперішньому часі. У такий спосіб 66-річна Версаче вирішила привітати Анну, якій сьогодні, 3 листопада, виповнилося 72 роки.

– Як це почалося і як все процвітає… Вітаю з днем ​​народження чудову Анну Вінтур. З любов’ю, Донателла, – написала дизайнерка під публікацією.

Підписники оцінили архівний знімок Донателли та залишили безліч позитивних коментарів.

  • Легенди.
  • Вау! Які красиві!
  • Великі жінки.
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  • Які гарні та молоді! – Пишуть користувачі мережі.

Раніше архівними фото поділилася акторка Міла Йовович. Вона опублікувала кадри своєї мами, акторки Галини Логінової. На знімках жінка зображена під час зйомок у фільмах.

Таким чином Міла вирішила привітати свою маму із 71-м днем народження. Під публікацією вона залишила зворушливий підпис, зазначивши, що Галина багатьом пожертвувала заради неї, поїхавши жити в Америку.

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