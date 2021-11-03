Італійська модельєр і головна дизайнерка модного будинку Versace Донателла Версаче показала себе і головну редакторку американського видання Vogue Анну Вінтур у молодості.
В Instagram Донателла опублікувала серію фото, на яких порівняла їх із Анною в минулому та теперішньому часі. У такий спосіб 66-річна Версаче вирішила привітати Анну, якій сьогодні, 3 листопада, виповнилося 72 роки.
– Як це почалося і як все процвітає… Вітаю з днем народження чудову Анну Вінтур. З любов’ю, Донателла, – написала дизайнерка під публікацією.
Підписники оцінили архівний знімок Донателли та залишили безліч позитивних коментарів.
- Легенди.
- Вау! Які красиві!
- Великі жінки.
- Ікони!
- Фантастика
- Два моїх кумири.
- Дві королеви, які керують світом моди.
- Дві найблискучіші та найпрекрасніші жінки у світі!
- Вигляд бездоганний завжди!
- Які гарні та молоді! – Пишуть користувачі мережі.
Раніше архівними фото поділилася акторка Міла Йовович. Вона опублікувала кадри своєї мами, акторки Галини Логінової. На знімках жінка зображена під час зйомок у фільмах.
Таким чином Міла вирішила привітати свою маму із 71-м днем народження. Під публікацією вона залишила зворушливий підпис, зазначивши, що Галина багатьом пожертвувала заради неї, поїхавши жити в Америку.