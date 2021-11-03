Итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче показала себя и главного редактора американского издания Vogue Анну Винтур в молодости.

В Instagram Донателла опубликовала серию фото, на которых сравнила их с Анной в прошлом и в настоящем времени. Таким образом 66-летняя Версаче решила поздравить Анну, которой сегодня, 3 ноября, исполнилось 72 года.

— Как это началось и как все процветает… Поздравляю с днем рождения великолепную Анну Винтур. С любовью, Донателла, — написала дизайнер под публикацией.

Подписчики оценили архивный снимок Донателлы и оставили множество положительных комментариев.

Легенды.

Вау! Какие красивые!

Великие женщины.

Иконы!

Фантастика.

Два моих кумира.

Две королевы, которые правят миром моды.

Две самые блестящие и великолепные женщины в мире!

Вид безупречный всегда!

Какие красивые и молодые! — Пишут пользователи сети.

Ранее архивными фотографиями поделилась актриса Мила Йовович. Она опубликовала кадры своей мамы, актрисы Галины Логиновой. На снимках женщина изображена во время съемок в фильмах.

Таким образом Мила решила поздравить свою маму с 71-м днем рождения. Под публикацией она оставила трогательную подпись, отметив, что Галина многим пожертвовала ради нее, уехав жить в Америку.