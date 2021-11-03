Итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче показала себя и главного редактора американского издания Vogue Анну Винтур в молодости.
В Instagram Донателла опубликовала серию фото, на которых сравнила их с Анной в прошлом и в настоящем времени. Таким образом 66-летняя Версаче решила поздравить Анну, которой сегодня, 3 ноября, исполнилось 72 года.
— Как это началось и как все процветает… Поздравляю с днем рождения великолепную Анну Винтур. С любовью, Донателла, — написала дизайнер под публикацией.
Подписчики оценили архивный снимок Донателлы и оставили множество положительных комментариев.
- Легенды.
- Вау! Какие красивые!
- Великие женщины.
- Иконы!
- Фантастика.
- Два моих кумира.
- Две королевы, которые правят миром моды.
- Две самые блестящие и великолепные женщины в мире!
- Вид безупречный всегда!
- Какие красивые и молодые! — Пишут пользователи сети.
Ранее архивными фотографиями поделилась актриса Мила Йовович. Она опубликовала кадры своей мамы, актрисы Галины Логиновой. На снимках женщина изображена во время съемок в фильмах.
Таким образом Мила решила поздравить свою маму с 71-м днем рождения. Под публикацией она оставила трогательную подпись, отметив, что Галина многим пожертвовала ради нее, уехав жить в Америку.