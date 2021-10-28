Американська акторка українського походження Міла Йовович показала серію архівних фото зі своєю матір’ю, акторкою Галиною Логіновою. Сьогодні, 28 жовтня, жінці виповнився 71 рік.

На честь цього Міла вирішила опублікувати серію знімків, під якими зворушливо привітала матір.

На головному фото Йовович зображена зовсім маленькою у мами на руках. На інших кадрах Галина постала під час зйомок у фільмах.

– З днем ​​народження, королево. Найкрутіша, найталановитіша, наймодніша і найшикарніша кінозірка і жінка свого часу, моя мама Галина, – написала Міла в Instagram.

Акторка зазначила, що мати є її найбільшим натхненником та найжорсткішим критиком. Вона наголосила, що жінка багатьом пожертвувала заради неї, поїхавши до Америки.

– Мені щиро шкода, що я не можу позбавити тебе душевного болю і поневірянь, через які ти пройшла, емігрувавши в Америку, коли була такою молодою й успішною в Росії. Але я не можу не віддячити за постійну хоробрість… Ти так багато досягла у своєму житті, але, як і раніше, сповнена пригод і наполегливо працюєш. Люблю тебе, мамо, і пишаюся бути твоєю донькою, – написала Йовович.

Міла Йовович народилася в Києві у 1975 році. В 1980 році її родина переїхала жити до Великої Британії, а після цього до США.