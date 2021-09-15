У ведучої телеканалу СТБ Олі Кучер 8 вересня народилася дівчинка. Щасливі батьки назвали свого первістка Софі.

Дівчинка з’явилася на світ о 18.30 з вагою 3300 грамів й зростом 53 сантиметра.

– Шість днів. Цілих шість днів у нас є донечка. Пишу й не вірю. Чую, як вона сопе поруч – і не вірю. Колихаю її на руках – і не вірю. Заглядаю щосекунди як вона спить – і не вірю. Мама Оля. Сама в шоці від цих слів. Дякую чоловіку за те, що змінив моє життя назавжди. І тобі, Софі, дуже дякую. Готуйтеся, буду звітувати як усе минало. Бо втриматися нема сил, – написала телеведуча в Facebook.

Для пологів Оля обрала пологовий будинок Лелека. Днями ведуча поділилася світлинами із палати та виписки у своїх соціальних мережах.

Здоров’я малюку! Та слідкуємо за оновленнями на сторінці новоспеченої матусі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хореограф і суддя Україна має талант Євген Кот заінтригував підписників новим фото, яке опублікував в Instagram.

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