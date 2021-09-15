У ведущей телеканала СТБ Оли Кучер 8 сентября родилась девочка. Счастливые родители назвали своего первенца Софи.

Девочка появилась на свет в 18.30 с весом 3300 грамм и ростом 53 сантиметра.

— Шесть дней. Целых шесть дней у нас есть дочь. Пишу и не верю. Слышу, как она сопит рядом — и не верю. Качаю ее на руках — и не верю. Заглядываю каждую секунду как она спит — и не верю. Мама Оля. Сама в шоке от этих слов. Спасибо мужу за то, что изменил мою жизнь навсегда. И тебе, Софи, спасибо. Готовьтесь, буду отчитываться как все проходило. Потому что удержаться нет сил, — написала телеведущая в Facebook.

Для родов Оля выбрала роддом Лелека. На днях ведущая поделилась фотографиями с палаты и выписки в своих социальных сетях.

Здоровья малышу! И следим за обновлениями на странице новоиспеченной мамочки.

Напомним, ранее мы писали, что хореограф и судья Україна має талант Евгений Кот заинтриговал подписчиков новым фото, которое опубликовал в Instagram.

Поклонники гадали, неужели он скоро станет папой. Однако Евгений не стал тянуть интригу и ответил подписчикам на интересующий вопрос.

Хореограф признался, что они с женой Натальей несомненно хотят детей, однако сперва к этому нужно серьезно подготовиться.